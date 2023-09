Richarlison: des problèmes hors terrain sont à l’origine de la mauvaise forme des Spurs

Richarlison s’est dit confiant dans sa capacité à réaliser une deuxième saison bien améliorée pour Tottenham, affirmant que sa mauvaise forme était due à une « période de turbulences en dehors du terrain » mais que « la tempête est passée ».

L’attaquant brésilien, titulaire mardi lors de la victoire 1-0 de son pays au Pérou, a déclaré qu’il travaillerait avec un psychologue à son retour en Angleterre afin de « revenir plus fort ».

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« J’ai traversé une période mouvementée au cours des cinq derniers mois en dehors du terrain », a déclaré Richarlison à Globo.

« Les gens qui n’avaient qu’un œil sur mon argent m’ont quitté. Maintenant, les choses vont commencer à couler, je suis sûr que je ferai un bon parcours à Tottenham et que les choses se reproduiront… Je continuerai à me concentrer sur le club, la tempête est passée. »

Le joueur de 26 ans n’a pas encore marqué lors de quatre matches de Premier League avec les Spurs cette saison.

Il a été vu en train de pleurer sur le banc après avoir été remplacé lors de la victoire 5-1 du Brésil contre la Bolivie le 8 septembre.

Richarlison a marqué un but en 27 matches de Premier League avec Tottenham. (Photo de Visionhaus/Getty Images)

« Ce moment triste n’est même pas dû au fait que j’ai mal joué », a-t-il déclaré à propos de l’épisode. « À mon avis, je n’ai pas fait un mauvais match à Belém. C’était plutôt une explosion de colère à propos de ce qui se passait en dehors du terrain, qui est devenu incontrôlable, non pas de ma part, mais de la part des gens qui étaient proches de moi.

« Je vais retourner en Angleterre, demander l’aide d’un psychologue, travailler sur mon esprit. Ça y est, revenir plus fort. Je crois que je serai dans le prochain [Brazil squad], je vais travailler pour ça. Il s’agit de faire une bonne séquence à Tottenham, cette semaine je vais m’asseoir et leur parler, j’ai besoin d’une bonne séquence, de prendre le rythme du match et d’arriver bien ici. »

Tottenham accueillera Sheffield United samedi avant d’affronter Arsenal aux Emirats le 24 septembre.