Richarlíson, Brésil et, peut-être, le début de quelque chose de spécial.

C’est bien sûr cet arsenal suralimenté qui a fait du Brésil le favori de ce tournoi, quelles que soient les impressions marquantes faites lors du premier tour des matchs au Qatar par la France, l’Espagne et l’Angleterre. Ses fondements, cependant, ne sont pas moins importants : l’équilibre et le commandement de Casemiro au milieu de terrain ; l’expérience et l’autorité de Thiago Silva et Marquinhos en défense ; la présence, en option de dernier recours, du meilleur gardien de la planète.

Au cours de ces 20 dernières minutes, alors que le stade se remettait de son évanouissement, tout cela est tombé dans le soulagement le plus net possible. L’athlétisme de Richarlíson, son invention, semblait avoir débloqué quelque chose chez ses coéquipiers, avoir rappelé au Brésil qu’il s’agissait du spectacle le plus grand et le plus brillant de la ville, qu’il était temps de saupoudrer ce tournoi avec son glamour unique et convaincant.

Et ainsi, tout d’un coup, le jeu a atteint le stade où Casemiro, le seul milieu de terrain défensif, le seul adulte dans la salle, enroulait avec aisance des tirs sur la barre transversale à 30 mètres. Tite, comme s’il tenait à rappeler à tous les autres à quoi, précisément, ils avaient affaire, a passé les étapes finales à jeter sur autant d’attaquants absurdement doués que les règles le lui permettaient. Voici Rodrygo, et Antony, et Gabriel Jésus ; et si vous les avez aimés, attendez de voir Gabriel Martinelli.

Ce niveau de ressource devrait, bien sûr, apporter un peu de réconfort à la seule mauvaise note de la soirée : la vue de Neymar clopinant du terrain, sa cheville droite visiblement enflée après avoir subi un lourd tacle. Bien qu’Alex Sandro, l’arrière gauche, ait assuré aux médias après le match que Neymar allait “bien”, et que Tite ait déclaré qu’il était convaincu que l’équipe l’aurait disponible, cela n’a pas fait grand-chose pour calmer la fièvre collective du Brésil.