Richarlison agressé racialement lors de la victoire du Brésil sur la Tunisie

L’attaquant de Tottenham Richarlison a été victime d’abus racistes lors du match 5-1 du Brésil contre la Tunisie mardi. Un fan a lancé une banane au Brésilien alors qu’il célébrait après avoir marqué le deuxième but de son équipe du match. L’émission a montré le coéquipier de Richarlison, Fred, en train de donner un coup de pied à la banane. Bien que le match ait réuni des équipes d’Amérique du Sud et d’Afrique, il s’est joué à Paris.

L’équipe du Brésil a pris des photos avant le match alors que tenant une banderole contre le racisme. La pancarte disait : “Sans nos joueurs noirs, nous n’aurions pas d’étoiles sur nos maillots.” Le Brésil a remporté la Coupe du monde cinq fois, un record.

Après le match, Richarlison a exigé une action sur la question. “Tant qu’ils gardent ‘bla bla bla’ et ne punissent pas, ça va continuer comme ça, se produire tous les jours et partout”, a affirmé le joueur via Twitter.

La FIFA, l’instance dirigeante du sport, a publié une déclaration condamnant le racisme. « Avant tout, la FIFA rejette fermement toute forme de racisme et de violence et a une position très claire de tolérance zéro contre de tels comportements dans le football », a déclaré le porte-parole. “La FIFA enquêtera sur l’incident du match d’hier à Paris.”

Enquanto ficarem de “blá blá blá” e não punirem, vai continuar assim, acontecendo todos os dias e por todos os cantos. Sem tempo, irmão ! #racisme pic.twitter.com/p8GqMPqUKa – Richarlison Andrade (@richarlison97) 28 septembre 2022

Piara Powar, directrice exécutive du réseau antiraciste Fare, a affirmé que la justice pourrait malheureusement se compliquer. “Il s’agit d’un match amical intercontinental – entre la Tunisie, qui est avec la CAF, et le Brésil avec la CONMEBOL – il est donc difficile de savoir qui a la responsabilité de gouverner ce match et c’est l’une des questions que nous posons à la FIFA ce matin”, a déclaré Powar. .

“Généralement, ce que nous ferions, c’est de présenter des informations à la FIFA pour que la fédération tunisienne soit sanctionnée, car c’est ainsi que fonctionne la réglementation du football”, a poursuivi Powar. “Je suppose que la FA tunisienne dirait:” Eh bien, c’était à Paris, nous ne savons pas si c’était l’un de nos fans, nous ne savons pas où le billet a été acheté. “”

«Il y a donc toute une série de problèmes qui pourraient entraver la justice pour Richarlison. J’espère que les autorités françaises pourront identifier l’individu grâce à la vidéosurveillance et qu’ensuite des arrestations pourront être effectuées.

“Nous avons déjà été en contact avec la FIFA, ils sont au courant et étudient la question.”

Un rapport récent en Angleterre a révélé que les crimes haineux avaient augmenté de 99 % lors de la dernière campagne par rapport à la saison précédente. Il y a eu 384 cas signalés au cours de la saison 2021/22 rien qu’en Angleterre et au Pays de Galles.

PHOTO : IMAGO / Panoramique