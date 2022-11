Richarlison a gagné QUATRE MILLIONS d’abonnés Instagram après le but merveilleux de la Coupe du monde 2022

La star de la Coupe du monde 2022, Richarlison, a gagné quatre millions de followers sur Instagram après ses exploits pour le Brésil lors de la première journée de la Selecao.

Le n ° 9 a été chargé de mener la ligne pour Tite devant son rival du nord de Londres Gabriel Jesus – et il a plus que remboursé sa foi, marquant deux fois alors que le Brésil battait confortablement la Serbie 2-0 au Lusail Iconic Stadium.

Le premier but marqué par l’attaquant de Tottenham Hotspur n’était rien de plus qu’un tap-in – mais le second était une finition absolument exquise qui a attiré l’attention du monde entier.

Lorsqu’un centre du flanc gauche a semblé être un peu derrière Richarlison, l’attaquant a contrôlé le ballon avec son pied gauche avant de tourner dans les airs pour rencontrer le ballon avec son droit, le frappant proprement devant le gardien serbe de 6’8″ Vanja Milinkovic-Savic. pour doubler l’avantage des Sud-Américains.

Le coup de pied de bicyclette est largement considéré comme l’un des faits saillants du tournoi – pour beaucoup, le but du tournoi – et il a mis Richarlison sous les projecteurs qu’il n’avait jamais eu auparavant, à la fois sur le terrain et à l’extérieur.

Le joueur de 25 ans, qui a déjà joué pour Watford et Everton et a rejoint Tottenham cet été pour un montant estimé à environ 60 millions de livres sterling, compte désormais 13,2 millions d’abonnés sur Instagram après son doublé en Coupe du monde.

C’est une augmentation de quatre millions entiers. Le tournoi est regardé par des milliards de personnes tous les quatre ans, mais peut-être que Richarlison a vu de ses propres yeux à quel point la Coupe du monde peut transformer votre vie du jour au lendemain – même s’il était un footballeur de Premier League bien connu avant son moment de magie, de toute façon.