Richarlison a cimenté sa place pour le Brésil à la Coupe du monde

Richarlison les a tous menés – y compris l’entraîneur Tite – dans une version de sa “danse du pigeon” pour célébrer son but en première mi-temps lors du démantèlement 4-1 du Brésil contre la Corée du Sud lundi. Et jusqu’à présent, lors de la Coupe du monde, il a mené les défenseurs adverses dans une joyeuse danse tout en fournissant l’avant-garde du Brésil.

L’attaquant de Tottenham Hotspur est devenu un héros national, tant pour ses performances sur le terrain que pour son charisme et sa compassion. Richarlison soutient un certain nombre de causes sociales – l’antiracisme et la pauvreté, les problèmes environnementaux et autres – avec sa bouche et son portefeuille.

Pour de nombreux Brésiliens, Richarlison s’avère un point de référence populaire. C’est un pigeon avec un message à porter. Il n’est peut-être pas surprenant que l’attaquant profite de la Coupe du monde ; la grande occasion lui convient. Il a le sens de l’opportunité d’un braconnier de buts, qui sera nécessaire contre la Croatie vendredi dans un quart de finale crucial.

Le Brésil cherchait à se reconstruire après être sorti de la dernière Coupe du monde en quarts de finale. Richarlison ne faisait pas initialement partie des plans post-Russie 2018 de Tite et n’était pas initialement inclus dans l’équipe avant un match amical contre les États-Unis en septembre 2018. Mais un autre joueur, l’avant-centre Pedro, a été expulsé pour cause de blessure, et Richarlison reçu un appel tardif. Il a joué les dernières minutes de la victoire 2-0 au MetLife Stadium à East Rutherford, New Jersey.

Quelques jours plus tard, il a été titularisé contre El Salvador à l’extérieur de Washington; Richarlison a marqué deux buts et s’est frayé un chemin dans la course. L’occasion s’était présentée et il l’avait saisie.

Jouer pour son pays est une obsession et Richarlison dit qu’il s’entraîne en imaginant qu’il joue un match de Coupe du monde contre l’Argentine – quelque chose qui pourrait bien se réaliser si les deux se qualifient pour les demi-finales. L’année dernière, il a disputé la Copa America et les Jeux olympiques de Tokyo, mais il en a payé le prix. Sa condition physique en a souffert et le Brésil se préparait pour le Qatar avec l’idée qu’il ne serait pas dans le onze de départ.

Une paire d’ailiers de haut niveau était apparue à Raphinha et Vinicius Junior. Raphinha a obtenu un transfert de 60 millions d’euros de Leeds United à Barcelone tout en se lançant dans le football international comme s’il y avait été toute sa vie ; Vinicius a mis plus de temps à s’adapter, mais était déjà devenu une star mondiale avec le Real Madrid et sa qualité ne faisait aucun doute. Tite imaginait une équipe avec les deux ailiers et Neymar entre eux comme un faux n ° 9.

Mais, comme l’entraîneur aime à le dire, le terrain parle – et, avec la forme et la forme physique retrouvées, Richarlison a une fois de plus saisi la moindre chance de revendiquer sa position.

Richarlison a prospéré pour le Brésil à la Coupe du monde. Chris Brunskill/Fantasiste/Getty Images

Le moment clé est survenu lors de deux matches amicaux contre la Corée du Sud et le Japon en juin. Richarlison a commencé contre la Corée du Sud, marquant et semblant vif alors que le Brésil gagnait 5-1. Quelques jours plus tard, ils sont allés au Japon et ont commencé dans ce qui – jusque-là – était la formation préférée de Tite, avec deux ailiers plus Neymar comme faux numéro 9. Ils ont eu du mal à briser les Japonais. Richarlison est venu pendant les 20 dernières minutes et le jeu a changé. Il a remporté le penalty qui a entraîné le seul but du match et le personnel d’entraîneurs du Brésil s’est retiré pour un débat sérieux.

Tite tenait toujours à persévérer sans avant-centre, mais personne d’autre n’était d’accord et il a cédé à la majorité. Le Brésil allait jouer avec un véritable numéro 9, et Richarlison était l’homme.

Bien que Gabriel Jesus (dont la campagne de Coupe du monde est maintenant terminée en raison d’une opération au genou qui le mettra à l’écart pendant trois mois) était considéré comme le choix évident grâce à son bon départ avec Arsenal, Richarlison fournit la présence dans la surface de réparation que l’entraîneur recherche. . Depuis le retour de Richarlison dans l’équipe nationale, il a marqué sept buts en six matchs.

Avec deux ailiers plus Neymar et Lucas Paqueta, le Brésil a beaucoup d’hommes qui préparent le jeu. Richarlison n’est pas là pour élaborer, il est là pour mettre le ballon au fond des filets.

L’attaquant est la dernière ligne d’attaque du Brésil, mais il est aussi sa première ligne de défense. C’est une équipe brésilienne qui presse avec une intensité qu’aucun de ses prédécesseurs ne peut égaler. Et il est le leader du peloton, le premier à mettre les défenseurs adverses sous pression alors qu’ils tentent de jouer par l’arrière. Deux des buts contre la Corée du Sud – y compris le sien – ont commencé par son propre travail acharné pour récupérer le ballon.

De ne pas faire partie du côté projeté il y a quelques mois, il en est désormais l’un des symboles. À Tokyo, lors de la remise des médailles d’or olympiques, Richarlison, avec une irrévérence typique, s’est entretenu avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. Ses mots — “à l’année prochaine au Qatar, chauve.”

Le pigeon délivrait un message qu’il espère être sur le podium le 18 décembre, célébrant la sixième victoire du Brésil en Coupe du monde.