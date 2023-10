Richardson Place, un nouvel emplacement commercial dans un lieu historique | Actualités, Sports, Emplois

NOUVEL ULM — Le centre-ville historique de New Ulm a subi un rajeunissement avec plusieurs bâtiments historiques rénovés ou réaménagés.

Le dernier bâtiment à avoir été mis à jour est le 108 N. Minnesota Street, maintenant connu sous le nom de Richardson Place.

Le bâtiment a pris d’autres noms au fil des années. Il a commencé sa vie sous le nom de bâtiment Erd. Lors de la bataille de New Ulm en 1862, le bâtiment servit de refuge aux femmes et aux enfants pendant le conflit. Le sous-sol du bâtiment était chargé de poudre à canon. Au cas où la ville serait capturée, les femmes devaient faire sauter le bâtiment et tout le monde à l’intérieur. Heureusement, le besoin d’allumer la poudre à canon ne s’est jamais fait sentir.

D’autres s’en souviennent sous le nom d’Eibners. Nommé d’après Willibald Eibner qui a acheté le bâtiment en 1883 et l’a transformé en restaurant, avec boulangerie et fabrique de bonbons. Un incendie au centre-ville en 1936 a forcé Eibner à reconstruire sa façade extérieure dans un style moderne. Le bâtiment abrite depuis diverses entreprises. Il y a quelques années, il abritait le cabinet comptable CliftonLarsonAllen (CLA), mais fin 2022, il est devenu Richardson Place.

Richardson Place propose des bureaux professionnels à louer, notamment des salles de conseil d’administration, des salles de formation et des lieux de réunion.

Le bâtiment appartient à Ben Pieser, ancien propriétaire de New Ulm Furniture. Après avoir pris leur retraite de l’entreprise de meubles, Pieser et sa fille Betsy ont commencé à chercher de nouveaux bureaux à louer. Les deux voulaient tous deux un espace à l’extérieur de la maison.

Le bâtiment Erd était disponible suite au déménagement de CLA sur la rue Centre. L’ensemble du bâtiment avait une superficie d’environ 12 000 pieds carrés. Pieser s’est rendu compte qu’il n’avait pas besoin de tout le bâtiment, mais seulement d’un petit bureau. Il s’est rendu compte qu’il y avait probablement d’autres personnes dans la communauté qui pourraient utiliser leur propre petit bureau.

L’intérieur du bâtiment a subi peu de modifications. Betsy Pieser a expliqué que CLA avait déjà réservé certaines parties du bâtiment pour des comptables individuels. Ces bureaux transformés en costumes individuels pour les différentes entreprises.

Richardson Place tire son nom d’un jeu de mots. Le père de Ben Pieser s’appelait Richard. Puisque Ben est le fils de Richard, c’est devenu Richardson Place.

« On voulait que ce soit un clin d’œil à lui avec le prénom et on a choisi »lieu« puisqu’il s’agit en quelque sorte d’un lieu de rassemblement pour diverses entreprises et organisations », » a déclaré Betsy Pieser.

Richardson Place a commencé à louer des bureaux en décembre dernier. Aujourd’hui, dix entreprises et organisations travaillent dans le bâtiment, notamment : Insurance Leaders Agency, Brown County Yellow Ribbon, United Way of Brown County, Acquired Mental Health, New Om Shop, Principal Skills Relationship Center, Momentum Technology, Hidden Step Marketing et Genevive Group.

Le Groupe Genevive et Hidden Step Marketing partagent l’une des plus grandes suites bureautiques. En effet, les propriétaires des deux entreprises sont mari et femme, Mike et Sarah Kunard.

Sarah dirigeait auparavant Genevive depuis un bureau à domicile à partir de 2019. Son activité consiste à aider les marques à offrir de nouveaux canaux, clients et visibilité. Après des années de travail à domicile, Sarah souhaitait faire évoluer son entreprise vers un cadre professionnel.

« C’est une énorme victoire d’avoir des échantillons de produits en dehors des sentiers battus » » a déclaré Sarah Kunard.

Mike a partagé le rêve de sa femme de quitter le bureau à domicile. Les deux hommes ont décidé de louer des suites plus grandes à Richardson Place et de les partager. Avoir un espace à l’extérieur de la maison a aidé.

« C’est bien d’avoir une porte qui se ferme » Mike a dit. «C’est aussi formidable d’avoir un endroit pour rencontrer des clients.»

Le bâtiment dispose également d’un espace communautaire partagé. Il y a des salles de conférence et des kitchenettes à l’usage du public. Il y a même des rappels des bâtiments passés exposés. Les murs présentent des croquis du bâtiment tel qu’il était à différentes époques.

Une partie des bureaux est disponible à la location à court terme. Ben Pieser a déclaré qu’ils disposaient d’un espace qui pouvait être loué à l’heure, au mois ou à l’année.

Certaines personnes préfèrent travailler à domicile, mais peuvent avoir besoin d’un bureau pendant une journée pour organiser une réunion client ou un appel Zoom.

Il y a aussi un aspect social à cela. Jessica Wesslemann travaille à distance à Richardson Place pour Momentum Technology. Elle était heureuse d’avoir un bureau parce qu’elle voyait les gens en personne.

« On rencontre des gens » dit Wesslemann. « J’aime croiser du monde dans la cuisine. »

Ben Pieser a déclaré qu’il pensait que les gens voulaient travailler ensemble. Ils veulent être dans la communauté. Richardson Place offre une communauté pour les travailleurs. Il permet également de maintenir un bâtiment historique en activité et d’amener les gens au centre-ville de New Ulm.

«C’est gagnant-gagnant pour New Ulm» il a dit.







