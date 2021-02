WACO, Texas: DiDi Richards a continué à sourire pour tout le monde si habitué à sa personnalité effervescente. Cela a aidé à masquer l’incertitude que le gardien principal de Baylor ressentait après qu’une blessure anormale pendant les essais de pré-saison l’ait laissée temporairement paralysée.

Je ne savais pas vraiment quand j’allais aller bien, dit Richards. Je pense que tout le monde pensait que je pensais que j’allais bien… mais j’avais vraiment peur.

Se réveiller les jours qui ont suivi la collision du 24 octobre avec un coéquipier Richards était incapable de sentir ses jambes. Au fil du temps, elle avait besoin d’un marcheur pour se déplacer tout en reprenant le contrôle et la force de ses jambes, des pas lents et délibérés dans une récupération impressionnante pour revenir sur le terrain dans un match pour la n ° 8 Lady Bears 38 jours plus tard. Elle n’a raté que l’ouverture de la saison.

C’était comme un soupir de soulagement, a déclaré Richards, qui a fait un lay-up 13 secondes après son entrée dans le match du 1er décembre au sud de la Floride, et a répondu avec une pompe emphatique de son bras droit. C’était amusant et excitant.

Un partant de troisième année déjà considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du pays, Richards est maintenant le leader du Big 12 avec 6,5 passes décisives et seulement deux revirements par match après être passé au meneur. Ce processus a été perturbé en raison du temps d’entraînement manqué après s’être blessé, mais elle a également une moyenne de 7,8 points et 3,3 rebonds.

C’est une bénédiction. Le simple fait de voir ce qu’elle a traversé et de voir comment elle a récupéré est une combattante, a déclaré sa coéquipière NaLyssa Smith. Je savais qu’elle rebondirait parce que c’est juste le genre de personne qu’elle est.

Richards et le garde principal Moon Ursin, qui a subi une commotion cérébrale, sont entrés en collision dans les airs alors qu’ils allaient tous les deux chercher une balle tout en se mêlant pendant l’entraînement. Richards a été brièvement inconscient après que les deux joueurs soient tombés durement au sol et a été diagnostiqué avec une blessure à la moelle épinière sans dommage structurel qui a causé une déficience temporaire.

Pendant son séjour à l’hôpital, Richards de 6 pieds 1 pouce a souri en tapotant le mur après avoir utilisé une marchette pour se déplacer lentement de son lit à travers la pièce. Plus tard, il y a eu des pas aux côtés de l’entraîneur Alex Olson alors que Richards, sans aucune aide, marchait sur le court dans l’arène de Baylor au-dessus de l’endroit marquant les trois championnats nationaux de Lady Bears, y compris le titre 2019 qu’elle les a aidés à gagner en tant que partant en deuxième année.

Je pense que la principale chose que DiDi vous dirait est qu’il n’y a aucune garantie dans la vie. Ce jeu peut vous être enlevé en un instant, et elle l’a vécu, a déclaré l’entraîneur Kim Mulkey. Et je pense que maintenant qu’elle revient en bonne santé, elle ne perdra pas un moment à jouer.

Richards, déjà diplômée de Baylor, a déclaré que se blesser en faisant quelque chose qu’elle aimait lui avait appris à apprécier les petites choses de la vie. Elle est heureuse de pouvoir marcher et jouer à nouveau.

Mulkey n’a pas vu l’incident réel après avoir regardé en bas pour écrire quelque chose, mais l’a entendu et a ensuite vu les deux joueurs sur le sol. Ayant regardé la vidéo à plusieurs reprises, elle la décrit comme une terrible collision »avec les deux joueurs à la hauteur de leurs sauts. Richards a fait un tour complet en l’air après avoir été touché à la hanche droite par la tête et les épaules d’Ursin.

L’entraîneur a déclaré que le polyvalent et optimiste Richards était maintenant de retour au basket-ball DiDi, que le joueur décrit de cette façon: rapide, se mettre au sol, plonger pour des balles lâches, prendre en charge, toutes les petites choses.

Avec 43 passes décisives en quatre revirements lors de ses six derniers matchs à domicile, elle ressemble à un meneur naturel.

Bien sûr, a déclaré Smith, le meilleur buteur et rebondeur de Lady Bears qui est si souvent le bénéficiaire des passes de Richards.

Richards s’est faufilé dans quelques exercices défensifs, mais n’a subi un entraînement complet après la blessure que trois jours avant son premier match. Elle a été autorisée par les médecins à jouer le jour même où l’équipe est partie pour la Floride.

Mulkey a vu de nombreux moments pendant la réadaptation où les larmes coulaient pour Richards à cause de la sensation effrayante et effrayante de ne pas pouvoir contrôler ses jambes. Mais il n’y avait aucun signe de peur lorsque le garde est revenu sur le terrain avec ses coéquipiers.

Vous voyez beaucoup la partie mentale avec les blessures au genou. Les enfants qui revenaient de blessures au LCA doivent s’en remettre mentalement, a déclaré Mulkey. «Je n’ai jamais vraiment vu DiDi avoir ce type d’approche en pratique. J’ai continué à la regarder prendre ses responsabilités à son retour et jouer comme elle a toujours joué.

