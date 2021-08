Richard Trumka, patron de la fédération syndicale AFL-CIO, décède à 72 ans

Le président de l’AFL-CIO, Richard Trumka, est décédé jeudi à l’âge de 72 ans.

Trumka était président de la fédération syndicale de 12,5 millions de membres depuis 2009.

Le président Joe Biden a qualifié Trumka d’ami proche après avoir appris la mort du leader syndical.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, D-New York, a retenu ses larmes en parlant au Sénat de Trumka.

« Je prends la parole aujourd’hui avec des nouvelles tristes et horribles concernant le décès d’un grand ami Rich Trumpka qui nous a quitté ce matin », a déclaré Schumer, avant de s’arrêter pour se ressaisir.

« Les travailleurs américains ont perdu un féroce guerrier à une époque où nous avions le plus besoin de lui. »

Trumka a grandi à Nemacolin, en Pennsylvanie, et en tant qu’étudiant à l’université et à la faculté de droit, il travaillait comme mineur de charbon, tout comme son père et son grand-père l’avaient fait.

À 33 ans, il s’est présenté comme candidat réformiste à la présidence des United Mine Workers of America et a été élu le plus jeune dirigeant de l’histoire en 1982.

Le lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie, John Fetterman, a déclaré que la mort de Trumka était « vraiment déchirante ».

« Nous avons perdu une figure plus grande que nature qui a passé une carrière à se battre pour et à défendre l’Union Way of Life », a écrit Fetterman, un démocrate, dans un tweet.

« C’est au reste d’entre nous de prendre le relais et de ne jamais arrêter de se battre. #UnionStrong. »

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a ordonné aux drapeaux de cet État de flotter en berne pour marquer la mort de Trumka.

« Les familles de travailleurs d’Amérique et du New Jersey ont perdu l’un de leurs alliés les plus fidèles et les plus dévoués », a déclaré Murphy dans un communiqué. « Le travail organisé a perdu l’une de ses voix les plus puissantes. »

