Richard Trumka « mort à 72 ans » – Le président du groupe travailliste AFL-CIO qui était proche de Biden White House « meurt d’une crise cardiaque »

Le président du groupe LABOR AFL-CIO, Richard Trumka, serait décédé à l’âge de 72 ans.

Le leader serait décédé d’une crise cardiaque, a déclaré à Politico une source proche du dossier.

Selon le média, Trumka serait décédé mercredi soir ou jeudi matin.

Ses collègues de l’AFL-CIO auraient été informés de son décès jeudi matin.

Trumka avait été président de la fédération pendant plus d’une décennie.

Il avait également été un proche allié de la Maison Blanche de Joe Biden.

La biographie de Trumka sur la page AFL-CIO le décrit comme « un ardent défenseur de la justice sociale et économique, Trumka est la voix la plus claire du pays sur la nécessité cruciale de garantir que tous les travailleurs ont un bon travail et le pouvoir de déterminer leurs salaires et conditions de travail .

« Il dirige les efforts du mouvement syndical pour créer une économie basée sur une prospérité largement partagée et pour tenir les élus et les employeurs responsables envers les familles de travailleurs.

Sa mort n’a pas encore été confirmée.

Plus à venir…

