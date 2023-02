Richard Torrez veut affronter Frazer Clarke: “C’est un sacré mec, et ce serait un sacré combat” | Nouvelles de boxe

Richard Torrez se considère comme faisant partie d’une nouvelle génération de boxe poids lourds qui cherche à prendre le contrôle de la division dans les années à venir.

L’Américain Torrez a remporté la médaille d’argent des super-lourds aux Jeux olympiques de Tokyo.

Il se voit, ainsi que le médaillé de bronze olympique Frazer Clarke et le médaillé d’or Bakhodir Jalolov, comme quelques-uns des poids lourds de la prochaine génération qui marqueront le sport professionnel.

“Je l’espère. Je pense que c’est un bon moment pour la boxe poids lourds. Vous voyez les gars en haut qui ont en quelque sorte défoncé les portes. Et vous voyez aussi les nouveaux arrivants”, a-t-il déclaré. Sports du ciel.

Richard Torrez combat James Bryant ce soir





“Beaucoup de grand talent, beaucoup de puissance, de vitesse, de technique et de gamme et des variétés de boxe poids lourds également. Cela va être une sacrée année à venir et je suis fier et reconnaissant et honoré de faire partie de cela et je veux juste en sortir.

“Je ne pense pas non plus que nous puissions exclure Jared Anderson. Jared est un grand mec et je pense qu’il monte bien dans le classement”, a-t-il ajouté.

“Il y a une telle compétition que nous ne pouvons pas dire qui sera le meilleur en ce moment.

“L’une des choses qui me motivent tellement, c’est qu’il y a tellement de concurrence. Je ne vais donc pas m’asseoir et me détendre.

“Je travaille dur parce que je sais qu’il y a des choses que je dois améliorer et des choses dans lesquelles je dois m’améliorer pour le moment où j’affronterai ces gars-là.”

L’Américain aimerait se rendre au Royaume-Uni pour combattre Clarke.

Richard Torrez Jr. a éliminé Marco Antonio Canedo lors du premier tour de leur combat contre les poids lourds.



“Je pense que ce serait un combat incroyable. Frazer Clarke, c’est un de mes amis. Quand j’avais 17 ans, c’était la première fois que je combattais Frazer au centre d’entraînement olympique aux États-Unis. Ensuite, nous étions dans un tas de tournois ensemble. Nous ne nous sommes jamais vraiment rencontrés dans le même combat, mais c’est un sacré gars et ce serait un sacré combat “, a déclaré Torrez.

“Ce serait une tonne d’action. Je pense que ce combat se poursuivrait dans les derniers rounds et je pense que c’est une bataille de poids lourds, quelqu’un va décrocher un tir. Je pense que c’est comme ça que ça se passe. Je pense que ça va être conditionné contre technique.”

Dans la division moderne des poids lourds, Torrez est l’un des plus petits combattants. Mais il maintient qu’il a les attributs pour troubler les grands hommes comme Clarke.

Richard Torrez Jr n'a pas perdu de temps alors qu'il étourdissait Roberto Zavala Jr au premier tour et forçait un arrêt



“Je pense que même si c’est négatif dans le jeu long, c’est plus efficace dans le jeu court. Donc je peux décrocher ces coups courts, je peux décrocher ces uppercuts, ces crochets et avec le plus gros gars, je pourrais accrocher plus fort et avoir plus de temps pour atterrir ceux qui sont en gros plan”, a-t-il déclaré.

“Pour pouvoir entrer à l’intérieur, il suffit d’aspirer cette distance et d’utiliser mon conditionnement pendant que je suis à l’intérieur pour continuer à frapper, je pense que cela dissuaderait beaucoup de gars plus gros.”

Il s’inspire de la façon dont Oleksandr Usyk est passé de cruiserweight pour devenir le champion unifié des poids lourds WBO, WBA et IBF. Gaucher lui-même, avec une formation olympique comme Usyk aussi, Torrez aspire à suivre ce modèle.

Le médaillé d'argent olympique Richard Torrez a eu un baptême mouvementé en tant que combattant professionnel



“Regardez Usyk, regardez ce qu’il a fait et essayez également d’imiter une partie de son style. C’est incroyable”, a-t-il déclaré.

“Cela remet vraiment en lumière les petits poids lourds et j’apprécie vraiment cela.”

Torrez prévoit de poursuivre son avance et de mettre son style à indice d’octane élevé au travail contre James Bryant sur la sous-carte Emanuel Navarrete contre Liam Wilson. Il s’attend à livrer encore une fois du drame.

“Je le crois. Après un combat, si je ne suis pas fatigué, j’ai l’impression d’avoir fait quelque chose de mal”, a-t-il déclaré. “Je m’entraîne pour avoir une sortie de frappe très élevée et vous le verrez dans le combat.”

Richard Torrez contre James Bryant sur la sous-carte Emanuel Navarrete