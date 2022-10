Richard Torrez : Je suis comme un bouledogue sans laisse, je vois rouge quand je monte sur le ring ! | Nouvelles de boxe

Richard Torrez n’est peut-être pas le plus grand des poids lourds, mais il est déterminé à avoir un impact substantiel.

Le médaillé d’argent olympique dispute le quatrième combat de sa carrière professionnelle contre Ahmed Hefny, en direct sur Sports du ciel aux premières heures du dimanche matin ce week-end.

Il ne lui a fallu que quatre rounds – au total – pour remporter les trois combats professionnels qu’il a eus jusqu’à présent et l’Américain de 23 ans a l’intention de faire preuve du même genre de férocité lors de son prochain combat.

“Je vois rouge quand je monte sur le ring”, a-t-il déclaré Sports du ciel. “Mon père [his trainer] aime dire que je suis un bouledogue en laisse et jusqu’à ce qu’il me dise de reculer, il me laisse partir.

“Pour le moment, il n’a pas les rênes sur moi, alors je vais y aller.”

En dehors du ring, Torrez est une présence décontractée. Mais il change une fois que la cloche sonne.

“La boxe me donne un débouché où je peux être moi-même en dehors du ring et je n’ai pas besoin d’être refoulé. Je peux libérer toute cette énergie, cette colère et cette méchanceté sur le ring”, a-t-il déclaré.

“Je pense que ma vitesse, mon conditionnement, ma ténacité sur le ring sont presque inégalés. Je dois presque réduire un peu cela pour élever à nouveau mon niveau de compétence.

“Je pense que j’ai toujours eu du pouvoir, de la pop. Mais je ne dirais pas que je suis Deontay Wilder, je ne dirais pas que j’ai eu ce coup de poing qui pourrait abattre n’importe qui. Mais je dirai ceci. Si quelqu’un coup de poing ne te frappe pas, le deuxième, le troisième ou le quatrième le fera et c’est ce qui fera la différence”, a-t-il ajouté.

“Je pense que c’est la grande différence entre moi et certains des autres poids lourds. Certains optent pour ce KO en un coup. Je vais vous frapper avec une rafale.”

L’approche fonctionne pour lui. Non seulement cela l’a mené jusqu’à une médaille d’argent à Tokyo, mais cela lui a permis de remporter des victoires rapides mais pleines d’action en tant que pro.

Il aimerait que ce voyage à travers la boxe l’emmène au Royaume-Uni. “Mon père nous appelait des flingueurs, nous allions de ville en ville pour essayer de provoquer un combat”, a-t-il ri.

“Partout où le meilleur rang [his promoter] veut que j’aille, partout où quelqu’un veut que j’aille, je serai là. Je me battrai dans mes villes natales, je me battrai dans des arrière-cours, je me battrai où tu voudras de moi.”

Torrez a l’intention d’atteindre le sommet de la division américaine des poids lourds. “C’est un endroit où je veux vraiment être et j’y serai bientôt. Mais pour l’instant, je ne m’inquiète pas du classement, je ne m’inquiète pas de quoi que ce soit comme ça. Je m’inquiète de mon prochain combat et de sortir là-bas et en train de jouer », a-t-il déclaré.

“L’une des principales raisons pour lesquelles j’ai signé avec Top Rank était la façon dont ils construisent leurs combattants. Ils ne construisent pas seulement des combattants, ils construisent des légendes”, a-t-il poursuivi. “Je veux être une légende dans ce jeu.

“Je veux être connu sur toute la scène de la boxe au cours de la prochaine année et dans les trois prochaines années, connu dans tous les foyers.”

Richard Torrez boxe sur la sous-carte Vasiliy Lomachenko contre Jamaine Ortiz, en direct sur Sky Sports Arena à 1h du matin dimanche matin.