Richard Torrez est le super poids lourd des États-Unis à Tokyo 2020 – enfin, un grand homme pour mettre fin à des années d’ignominie olympique ? | Nouvelles de boxe

C’était le nadir de la boxe américaine des poids lourds. C’était le point final que l’on craignait depuis une génération. Cinq ans plus tard, c’est toujours une source de casse-tête et de perplexité.

Aux Jeux olympiques de 2016, les États-Unis n’ont nommé aucun boxeur dans les divisions des poids légers, lourds ou super-lourds. Une lignée qui comprenait Muhammad Ali n’était pas seulement opprimée, c’était pire que cela. C’était totalement oublié.

Ressusciter une puissance olympique lors d’un événement marquant est la tâche qui incombe à Richard Torrez. Pas de pression donc. C’est un athlète incroyablement cool et spécialement conçu qui n’aurait pas l’air déplacé dans un drame américain pour adolescents – « c’est juste un autre jour sur le ring pour moi », sourit-il.

Le crash qui donne à réfléchir de la scène américaine des poids lourds à Rio 2016 avait été prévu mais pas empêché.

Fini le temps où Ali (alors Cassius Clay), Joe Frazier, George Foreman et Leon Spinks remportaient l’or ; Evander Holyfield, Riddick Bowe et Antonio Tarver ajoutent des médailles dans les plus grandes divisions de poids.

Andre Ward a remporté l’or en 2004 en tant que poids mi-lourd, mais les meilleurs grands hommes que les États-Unis pouvaient rassembler étaient Devin Vargas et Jason Estrada. Ce nombre est tombé à un seul en 2008 – Deontay Wilder, qui a remporté le bronze.

En 2012, Dominic Breazeale, Michael Hunter et Marcus Browne se sont tous écrasés au premier tour, entraînant l’absence totale de poids lourds américains quatre ans plus tard pour la première fois en neuf Jeux.

Audley Harrison, médaillée d’or des super-lourds de Grande-Bretagne en 2000 qui a ouvert la voie à Anthony Joshua and co, a insisté sur le fait que les boxeurs américains potentiels avaient la tête tournée vers d’autres carrières lucratives.

« Ils utilisent simplement le talent dans d’autres sports », a déclaré Harrison à l’époque. « Si vous êtes les parents d’un de ces enfants talentueux, ils ne peuvent pas obtenir de bourse d’études en boxe. Vous le pouvez en basket-ball, football américain, football et plus encore, alors qu’allez-vous leur dire?

« Pourquoi vas-tu passer par la boxe alors que tu ne gagnes rien? »

Image:

Deontay Wilder a remporté le bronze en 2008



Entre Richard Torrez.

Peut-être qu’il faudrait toujours un poids super-lourd qui a la boxe dans le sang pour provoquer une reprise de fortune. Il ne croit pas au destin mais dit : « S’il y a un destin, alors c’est le mien.

Torrez reconnaît que les boxeurs potentiels ont plutôt choisi de devenir des joueurs de la NFL ou de la NBA, mais il dit à Sky Sports de Tokyo: « J’ai l’impression que la boxe est son propre créneau. Si un gars veut aller dans le football? C’est génial. Mais vous aurez toujours celui-là gars qui veut se battre.

« Vous aurez toujours ce gars qui veut mordre dans son embout buccal et frapper.

« Donc, ce n’est pas un problème majeur. Oui, cela pourrait faire sortir certains des gars. Mais les grands savent ce qu’ils veulent faire de leur vie – ils veulent être un boxeur. »

Avec un air de défi, il déclare: « Que ce soit pour le football américain ou le basket-ball, je ne sais pas où sont passés les grands. Mais ils reviennent en grand.

« Nous avons eu de grands poids lourds et je me considère comme le meilleur.

« Nous allons choquer la nation au cours des deux prochaines années.

« Les grands sont là pour rester. »

Image:

Torrez est un boxeur de troisième génération



Torrez a 21 ans. Il a obtenu son diplôme de major de promotion du lycée (un honneur décerné au meilleur élève universitaire), il était membre des clubs de robotique et d’échecs de son école et il aime les tours de magie.

Il n’est peut-être pas un poids lourd américain dans le moule de Mike Tyson, mais il a un véritable pedigree dans un sport qu’il était prêt à dominer avant sa naissance.

« Mon grand-père voulait que cela se produise, mon père voulait que cela se produise », dit-il. « C’est quelque chose que j’ai construit toute ma vie.

« Mon grand-père a commencé à boxer quand il était enfant. Son oncle est rentré de l’Air Force et a donné des gants à mon grand-père. Grand-père a fait le tour de la ville en essayant de boxer tout le monde !

« Ensuite, les gens ont commencé à venir le voir et il a ouvert une salle de sport dans son hangar.

Image:

Torrez a été préparé pour les Jeux olympiques par son père et son grand-père



« Mon père s’est mis à la boxe parce que mon grand-père lui a dit : ‘Si tu viens, tu auras un McDonald’s après !’

« Il est resté avec ça et est devenu quatrième et cinquième au monde dans deux divisions de poids chez les amateurs. C’est la personne que j’admire le plus.

« La première fois que je suis monté sur le ring ? J’avais quatre ans. La première fois que je me suis battu ? J’avais huit ans. La première fois que j’ai gagné des championnats nationaux ? J’avais 10 ans.

« Je n’ai pas perdu aux États-Unis au cours des huit dernières années. Je fais partie de l’équipe nationale d’élite depuis quatre ans.

« Mon père se tenait sur les épaules de mon grand-père. Et je me tenais sur les épaules de mon père. C’est une très belle vue d’ici, tu sais ? »

Torrez est originaire d’une petite ville agricole de la vallée de San Joaquin en Californie. Il a remporté 10 championnats nationaux, un titre Golden Gloves et une médaille de bronze aux Jeux panaméricains. Son record amateur avant les Jeux olympiques est révélateur de 151 victoires et 10 défaites.

Il a notamment battu Jared Anderson, actuellement un professionnel présenté comme l’un des espoirs émergents les plus dangereux au monde.

L’année dernière, lorsque le rêve de Torrez pour Tokyo 2020 a été interrompu, il a entendu Andre Ward, le médaillé d’or de 2004 qui a pris sa retraite en tant que pro invaincu en tant que meilleur boxeur de la planète.

« Il nous a dit de prendre le temps pendant la pandémie de bouder ou de guérir », a déclaré Torrez.

Malgré la pénurie de jeunes talents émergents que Torrez vise à revitaliser, la scène des poids lourds pro est en plein essor depuis 2016 avec les Américains Deontay Wilder et Andy Ruiz Jr au cœur de la folie.

« Je garde un œil dessus », dit Torrez. « Les Jeux olympiques sont mon rêve et mon objectif. Je courrais dans le terrain de jeu en prétendant être le champion olympique, pas le champion WBC.

« Je prévois de devenir pro pour tirer le meilleur parti de ce que j’ai. »

Image:

Bakhodir Jalolov a perdu contre Joe Joyce aux Jeux olympiques de 2016 et a depuis eu huit combats professionnels



Ces Jeux Olympiques permettront aux boxeurs professionnels d’entrer, un sujet de division parmi les athlètes eux-mêmes.

« Cela ne me convient pas », a déclaré avec dédain Frazer Clarke, le super-poids lourd de l’équipe GB, à Sky Sports. « Je ne sais pas ce que cela signifiera pour les prochains Jeux olympiques. »

Mais Torrez n’est pas d’accord et dit : « Je veux être le meilleur au monde. Ni amateur, ni pro. Je veux être le meilleur.

« Si cela signifie qu’il y aura des pros aux Jeux olympiques, plus de pouvoir pour eux.

« Je veux dire que j’ai gagné les Jeux olympiques, pas seulement les Jeux olympiques amateurs.

« Je suis tout à fait pour qu’ils se battent parce que je veux me battre le meilleur. »

L’Ouzbékistan Bakhodir Jalolov a profité de cette règle pour remporter huit combats professionnels par KO et revient désormais comme une sérieuse menace pour la médaille d’or olympique.

En 2019, il a livré la seule défaite par élimination directe de Torrez.

Mais le basculement entre la boxe amateur et la boxe professionnelle n’a pas fonctionné pour l’Australien Justis Huni, qui a remporté cinq combats professionnels au cours de la dernière année mais s’est blessé à la main lors de sa dernière sortie qui l’a exclu des Jeux olympiques.

« C’est toujours un pari, surtout dans la division des poids lourds où un coup de poing peut tout changer », hausse les épaules Torrez qui n’a jamais été tenté par un passage précoce au jeu professionnel.

« Nous frappons fort, nous recevons des coups durs et les blessures surviennent plus dans la division des super-lourds que dans n’importe quelle autre.

« Il faut peser le risque et la récompense.

« Certaines personnes ont besoin d’argent, certaines veulent s’asseoir sur leurs coups plus qu’elles ne le font chez les amateurs. »

















0:27



Frazer Clarke est-il une menace majeure pour le podium ?



La boxe amateur peut être une petite communauté, mais Torrez n’a pas encore partagé de ring avec Frazer Clarke, son homologue de la Team GB.

« C’est un gars formidable, j’ai participé à de nombreux camps avec lui, nous avons eu de très bonnes séances de sparring », a déclaré l’Américain.

« C’est un gars aussi bien qu’un boxeur. Il a des compétences exceptionnelles et c’est un grand gars.

« Il sera vraiment un bon compétiteur si nous nous rencontrons.

« Je l’étudie, je regarde un film de lui, quand on s’entraîne, je regarde la vidéo en retour.

« J’ai appris au fil des ans, étant dans le bassin international d’élite, à m’asseoir avec les entraîneurs pour étudier les adversaires.

« Je n’avais jamais l’habitude de le faire parce que, quand je regardais les gens, ils se battaient différemment quand ils me combattaient.

« Je cherche des critiques dans leur boxe. Je propose des plans de match et des solutions. »

Image:

Le succès à Tokyo ferait de Torrez une denrée précieuse



Le succès à Tokyo pour Torrez serait extrêmement conséquent; pas depuis Tyrell Biggs en 1984, les États-Unis n’ont remporté une médaille d’or chez les super-lourds.

Un jeune homme avec de l’or autour du cou qui peut marcher et parler, comme Torrez deviendrait une denrée précieuse du jour au lendemain. Mais ce voyage n’est pas une solution miracle, il fait partie de sa lignée depuis que son grand-père a reçu une paire de vieux gants croustillants.

« Vous n’avez pas besoin d’être né boxeur pour être un grand », dit-il. « J’ai eu de la chance que mon père et mon grand-père soient boxeurs, donc c’était une chose générationnelle.

« Ma vie était fixée.

« Cela me donne un avantage. »