Richard Torrez: Anthony Joshua doit m’épargner pour préparer le match revanche d’Oleksandr Usyk | Nouvelles de boxe

Le médaillé d’argent olympique Richard Torrez insiste sur le fait qu’Anthony Joshua doit le faire venir comme partenaire d’entraînement pour se préparer à son deuxième combat avec Oleksandr Usyk.

Avant la boxe, Roberto Zavala Jr sur l’undercard Arnold Barboza Jr contre Daniel Zorrilla ce vendredi soir en direct sur Sports du cielTorrez a souligné que son style de gaucher compact et de haute intensité serait une préparation idéale pour le match revanche avec Usyk.

“J’espérais qu’Anthony Joshua me frapperait pour m’entraîner parce que j’ai en quelque sorte un style Usyk. Comment ça se passe, c’est comme ça que ça se passe, je n’ai pas cet appel”, a-t-il déclaré. Sports du ciel.

“Si l’un des gros poids lourds veut m’épargner ou jeter un coup d’œil, je suis plus que disposé et plus qu’obligé d’y aller.”

Les expériences de Torrez en tant qu’amateur l’ont conditionné pour le sport professionnel. Regardez-le se battre en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Action à partir de 1h du matin ce samedi matin. (Photo : AP Photo/David Zalubowski)





Il n’y a pas beaucoup de poids lourds gauchers rapides qui correspondent aux dimensions d’Usyk, mais Torrez en fait partie. “Nous sommes peu nombreux”, a déclaré l’Américain, reconnaissant l’ampleur de la tâche à laquelle Joshua était confronté.

“Le mouvement d’Usyk, son mouvement latéral, ses feintes, tout comme ça, c’est sans précédent en ce moment”, a déclaré Torrez.

“Je pense que le tir d’Anthony Joshua laisse passer ses coups. Il doit vraiment laisser passer ces coups et il a les coups, il a le pouvoir. Anthony Joshua aura toujours ce pouvoir. S’il atterrit, ça fera mal et je pense qu’en poursuivant ses coups et en ayant plus de combinaisons, je pense que ce sera un combat intéressant. Honnêtement, en ce moment, je penche pour Usyk.

Usyk est passé de cruiserweight, où il était le champion incontesté, pour battre Joshua et remporter les titres unifiés IBF, WBA et WBO. Pour Torrez, cela a prouvé que les petits poids lourds peuvent encore atteindre le sommet de la division.

“Je suis ici pour montrer la même chose. Tout le monde parle toujours de la façon dont je suis un petit poids lourd, tout le monde parle de pourquoi je ne suis pas allé au cruiserweight. Je veux dire Muhammad Ali, Joe Frazier, Mike Tyson, tous les grands, toutes les légendes, elles ont à peu près ma taille”, a déclaré Torrez.

“Je pense que les gens voient un gars énorme et disent que c’est des poids lourds maintenant. C’est tout ce que les poids lourds peuvent être, c’est tout ce que les poids lourds seront jamais maintenant, c’est un gars de 6 pieds 10, 300 livres. C’est comme attendez, je suis toujours là. Je suis va encore faire une scène et je suis reconnaissant à Usyk de l’avoir montré et j’ai hâte de mettre le clou dans le cercueil.”

Torrez a résisté à toute pression pour baisser de poids. “Je suis un médaillé d’argent olympique”, a-t-il déclaré. “Si je suis capable d’avoir autant de succès en tant que poids super-lourd, en tant que poids lourd, je vais y rester.

“Et tout le monde veut être le champion du monde des poids lourds.”

Torrez a obtenu cette médaille d’argent olympique après une finale des super-lourds au cours de laquelle il a dû affronter ses démons psychologiques ainsi que l’imposant Bakhodir Jalolov.

Le formidable Ouzbek est un puissant perforateur de 6 pieds 7 pouces avec des compétences de boxe complètes qui était le favori incontesté à Tokyo et déjà le médaillé d’or aux championnats du monde. Torrez l’avait boxé trois ans auparavant et avait subi une défaite écrasante, dont les images étaient devenues virales sur les réseaux sociaux.

Le jeune Américain a fait preuve de courage lors de la finale olympique, se battant contre Jalolov, faisant usage de sa propre puissance et de ses compétences alors qu’il perdait une décision aux points dans ce qui était néanmoins un effort louable. “Je n’ai jamais été là pour prendre la deuxième place. Je n’ai jamais été là pour ne pas tout gagner”, a-t-il déclaré. “Je suis venu si près. C’est honnêtement pourquoi je suis toujours aussi motivé.”

“J’ai été dans la partie la plus basse de la boxe. J’ai été sur une vidéo virale de moi en train de me faire mettre KO. J’ai été KO de l’année et c’est moi qui ai été mis KO”, a poursuivi Torrez.

Richard Torrez affronte Bakhodir Jalolov en finale olympique. (Photo: Adam Davy / Archives PA / Images PA)





“J’ai été au plus bas de la boxe et je suis toujours là. J’ai pu revenir et j’ai pu faire quelque chose de moi-même et j’ai pu montrer que je suis censé être dans la division des poids lourds.

“Donc, si les gens n’ont pas peur de moi, ils devraient l’être. Parce que j’ai été au plus bas et je suis de retour et je suis là pour rester. Je veux que tout le monde sache que vous pouvez revenir des chutes et vous pouvez revenir des échecs. Tout le monde dit toujours qu’il ne s’agit pas de se faire assommer, mais de se relever. Parfois, vous ne vous relevez pas. Et je suis toujours là et je suis de retour et je suis ici pour rester.”

La médaille d’argent olympique de Torrez l’a finalement vu signer un contrat professionnel avec la centrale promotionnelle américaine Top Rank. Il a fait ses débuts professionnels en mars, remportant une victoire par arrêt sur Allen Melson en deux manches remplies d’incidents.

Richard Torrez n’est pas étranger à l’action, remportant ici un quart de finale olympique passionnant contre le Cubain Dainier Pero. (Photo : Photo AP/Frank Franklin)





De retour de Jeux Olympiques qui s’étaient déroulés à huis clos en raison des restrictions pandémiques, Torrez a été stupéfait de la réception qui l’a accueilli pour son premier concours professionnel.

“Quand j’ai finalement marché vers le ring et qu’ils ont dit mon nom, j’ai reçu des applaudissements insensés et je ne pouvais pas y croire. Surtout venant des Jeux olympiques où il n’y avait personne et c’était juste calme, silencieux. Pour pouvoir avoir des gens là-bas avec des affiches de mon nom et tous mes amis et ma famille là-bas, c’était incroyable et j’ai en quelque sorte sous-estimé toute la nervosité d’un pro”, a-t-il déclaré.

“Je me disais:” Mec, c’est fou, c’est un domaine totalement différent “et je suis monté sur le ring et j’ai réalisé que c’était la même chose, juste sans chemise. Donc je sais ce que je fais en entrant là maintenant. Je connais la nature de la bête et je suis ravi de montrer ce que je peux faire.

Dans ce combat, il a lourdement laissé tomber Melson au premier tour, l’arbitre a semblé annuler le concours, incitant le médecin à grimper sur le ring et Torrez à célébrer. L’arbitre a soit changé d’avis, soit réalisé son erreur et a repris le combat. Torrez a replongé, seulement pour ramasser une mauvaise coupure sur son front. Il a renouvelé son assaut au second tour pour conjurer tout danger et s’imposer par KO.

Torrez sait qu’il a la capacité de s’attaquer à des poids lourds géants. (Photo: Adam Davy / Archives PA / Images PA)





“C’était un combat fou”, a déclaré Torrez. “C’était comme des montagnes russes. C’était vraiment le cas, parce que toute la tension a été libérée de mon corps [when the referee seemingly waved it off]. Tu sens toute cette tension revenir [and think,] “Oh, c’est encore l’heure du combat.” Aussi fou que ça ait été, je suis content d’avoir eu ça lors de mon premier combat pro parce que j’ai l’impression que tous les autres combats pro vont être un peu mieux que ça.”

Torrez est plus qu’un cogneur tout-action. Il espère que ses compétences, sa ténacité, son conditionnement et sa puissance sous-évaluée le mèneront au sommet de la division. Il a vu l’attention dont bénéficie son coéquipier de Top Rank, Jared Anderson, et veut le rejoindre comme l’un des meilleurs espoirs des poids lourds américains.

Les deux ont boxé auparavant, en tant qu’amateurs, et c’est Torrez qui a remporté cette rencontre.

Torrez veut rivaliser avec Jared Anderson en tant que poids lourds professionnels





“Nous sommes coéquipiers depuis je pense 2015, lorsque nous sommes allés pour la première fois aux Championnats du monde juniors en Russie. Nous avons toujours eu cette compétitivité les uns contre les autres”, a-t-il déclaré à propos d’Anderson.

Ils ont boxé en 2017. “C’était les Gants d’or nationaux, Jared, il était à l’origine un 201 livres et il est passé à 201+ juste pour le tournoi et nous nous sommes battus. Nous avons eu un très bon combat, c’était un combat incroyable et je a pu remporter cette victoire”, a déclaré Torrez.

“Je pense que Jared est un gars incroyable, je pense que c’est un mec vraiment cool et je l’admire en tant que boxeur. Est-ce que j’espère voir ce combat un jour? Ouais, définitivement. Ce serait une chose incroyable pour la boxe, pour les États-Unis en général ayant deux poids lourds américains s’affrontent. Je ne peux pas attendre pour ce combat aussi.

“Mais en ce moment, je suis très d’accord pour le féliciter et le soutenir tout le temps et un jour, nous nous rencontrerons.

“Aux gars qui disent que Jared Anderson est le meilleur, je veux dire que je pense que Jared Anderson est un incroyable combattant poids lourd, je dis juste, s’il vous plaît attendez et regardez-moi aussi. Je suis ici aussi pour faire une scène.”

Richard Torrez boxera Roberto Zavala Jr sur la sous-carte Arnold Barboza Jr contre Daniel Zorrilla, regarder en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Action à partir de 1h du matin samedi matin.

