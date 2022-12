Richard Thompson: Président de la BCE sur la fixation des horaires de cricket et Hundred Private Equity | Nouvelles du cricket

Le président de la BCE, Richard Thompson, est déterminé à faire en sorte que l’expansion du calendrier des tournois internationaux de cricket et la croissance des compétitions de franchise ne compromettent pas l’importance des séries bilatérales.

Un peu plus de trois mois après son nouveau rôle, Thompson est actuellement au Pakistan pour le premier test à Rawalpindi alors que l’Angleterre effectue sa première tournée dans le pays depuis 17 ans.

La tournée fait suite à une série ODI de trois matchs mal accueillie en Australie qui a commencé trois jours seulement après le triomphe de l’Angleterre en Coupe du monde T20 et les a vus s’effondrer sur une défaite 3-0 contre les hôtes.

Cela, estime Thompson, est un signe de la surpopulation du calendrier international, et il a mis en garde contre le fait que l’organe directeur mondial, l’ICC, prenne trop de recul et permette au cricket de franchise de combler également les lacunes.

“Autant que nous parlons de la structure nationale anglaise, je dirais que la structure internationale est encore plus difficile”, a déclaré Thompson à l’ancien capitaine anglais et Sports du ciel l’expert de cricket Mike Atherton au déjeuner du troisième jour.

“Si le jeu ne fait que chasser l’argent, le jeu se dévorera et jouera un très gros prix pour cela. Venir ici [to Pakistan] n’est pas une question d’argent – le slogan autour du terrain de “Un jeu, une passion” le résume pour moi.

“Ce que le cricket peut faire, peut-être plus que n’importe quel sport, c’est traverser la géopolitique et unir les pays, et cela ne peut pas être qu’une question d’argent. Nous, à la BCE, devons résister à cela. Nous devons aller soutenir le Pakistan, Bangladesh et autres pays.

“Cela fonctionne sur la réciprocité; ils nous rendent visite, nous leur rendons visite, alors comment régler cela? Sinon, vous aurez effectivement cinq nations jouant les unes contre les autres et les autres nations tomberont – ce serait une erreur.”

À l’heure actuelle, la structure de la saison nationale anglaise sera la même en 2023 qu’elle l’était cette année, bien que Thompson soit conscient de la nécessité de clore le débat sur les domaines de l’examen des performances masculines de la BCE dès que possible. possible de clarifier ce à quoi ressemblera 2024 et au-delà.

L’ancien président de Surrey et le directeur général récemment nommé de la BCE, Richard Gould, anciennement de Somerset et de Surrey, étaient tous deux des critiques virulents de The Hundred lors de son lancement, bien que Thompson admette que sa position s’est beaucoup adoucie depuis qu’il a pris ses fonctions au sein de l’organe directeur.

Entrant dans sa troisième année en 2023, The Hundred a récemment attiré une offre d’investissement en capital-investissement qui serait de l’ordre de 400 millions de livres sterling pour une part majoritaire du tournoi. Cette offre a été transmise par la BCE, mais Thompson veut s’assurer qu’elle continue de prospérer avec le T20 Vitality Blast, disputé par les 18 comtés de première classe.

Image:

Richard Thompson a salué l’impact de The Hundred sur le cricket féminin





“Le capital-investissement est inondé de cricket et les droits sportifs n’ont jamais valu plus qu’ils ne le sont actuellement, donc je m’attends à plus d’intérêt”, a déclaré Thompson. “Nous avons dit ‘merci beaucoup, nous reviendrons quand nous serons prêts’.

« Les deux dernières années [of The Hundred] nous ont prouvé que nous avions tort dans un domaine et raison dans un autre. Ce qu’il a fait pour le cricket féminin et l’investissement que Sky a investi dans The Hundred a été extraordinaire.

“La réalité du calendrier est le problème, et la raison pour laquelle Richard et moi avons eu des problèmes avec cela, c’est que nous avons reconnu trois compétitions nationales et qu’un calendrier international accru posait déjà des problèmes.

“Amener un quatrième n’allait qu’empirer les choses et ce que je veux m’assurer que nous ne faisons pas, c’est de marginaliser le Blast, nous ne voulons pas que l’un réussisse aux dépens de l’autre. Nous voulons qu’ils coexistent ensemble, donc c’est difficile, et nous trouverons une solution à cela aussi difficile que ce soit.”

Découvrez comment la sélection du Women’s Hundred évolue pour l’édition 2023 de la compétition



Thompson pense que la nécessité de créer un calendrier national viable est soulignée par le choix de Will Smeed de signer un contrat de ballon blanc uniquement avec Somerset, après avoir impressionné en T20 pour son comté et en The Hundred pour Birmingham Phoenix.

Le frappeur de 21 ans a pris la décision bien qu’il n’ait pas encore fait ses débuts au championnat du comté et Thompson ne doute pas que cela devrait servir de réveil pour le jeu dans son ensemble.

“Notre calendrier n’encourage pas vraiment un joueur comme Will Smeed à jouer dans notre cricket national étant donné que le calendrier est irréalisable”, a déclaré Thompson.

“La seule chose sur laquelle nous sommes tous d’accord, c’est que nous devons fixer le calendrier. C’est un voyant orange clignotant sur le tableau de bord et nous ne pouvons pas le laisser devenir rouge, ce qui signifie que tout un tas de joueurs prennent une décision qu’ils préféreraient suivre. chemin.

Image:

Le batteur prometteur Will Smeed a signé un contrat de balle blanche uniquement avec Somerset





“Ce n’est pas le moment Kerry Packer, mais c’est dans ce domaine et … c’est un bon exemple que ces joueurs traversent l’une des meilleures voies du cricket mondial pour être perdus face au cricket anglais d’une manière que nous pouvons ne contrôle pas.

“Je ne peux pas accepter que cela se produise et que nous perdions une génération de joueurs de cricket qui joueraient pour l’Angleterre.”