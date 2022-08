Richard Thaler dit que rien dans l’économie américaine “ne ressemble à une récession”

L’économiste lauréat du prix Nobel Richard Thaler affirme que les États-Unis ont peut-être enregistré deux trimestres successifs de contraction économique, mais c’est “juste drôle” de le décrire comme une récession.

“Je ne vois rien qui ressemble à une récession. Nous avons un taux de chômage record, des postes vacants record. Cela ressemble à une économie forte”, a déclaré mercredi Thaler à Julianna Tatelbaum de CNBC.

“L’économie est en croissance, elle croît juste un peu moins vite que les prix. Et cela signifie que le PIB réel a un peu baissé, mais je pense que c’est juste drôle d’appeler cela une récession”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas comme n’importe quelle récession que nous avons vue dans ma vie plutôt longue.”

Le produit intérieur brut américain, ou PIB, a diminué de 0,9 % en glissement annuel au deuxième trimestre, après une baisse de 1,6 % au premier trimestre. Deux chutes consécutives de la croissance du PIB répondent à la définition traditionnelle d’une récession. Officiellement, le National Bureau of Economic Research déclare des récessions et des expansions, et ne portera probablement pas de jugement sur la période en question avant des mois.

Thaler, récipiendaire du prix Nobel de sciences économiques en 2017, est surtout connu pour ses travaux en économie comportementale – et pour avoir expliqué le soi-disant sophisme de la “main chaude” aux côtés de la chanteuse Selena Gomez dans le film de 2015 “The Big Short”.

Son travail examine comment les gens prennent des décisions apparemment irrationnelles selon la théorie économique, et son livre co-écrit, “Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness”, décrit comment cela peut être utilisé pour créer de meilleures solutions de politique publique et “pousser” le comportement humain.