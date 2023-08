Le premier de sa famille à avoir obtenu son diplôme universitaire, Richard Smallwood ’57, SM ’58, ScD ’62, se souvient d’être arrivé au MIT certain qu’il échouerait. «Tenez bon», se souvient-il avoir été exhorté par un assistant d’enseignement en calcul. Il l’a fait, obtenant un baccalauréat, une maîtrise et un doctorat en génie électrique. Aujourd’hui, il attribue aux bourses d’études et aux bourses d’études le mérite d’avoir rendu son éducation possible. « Avoir ce genre d’aide a fait une énorme différence pour moi », déclare Smallwood, un entrepreneur à la retraite et modélisateur mathématique qui a enseigné pendant de nombreuses années à la Stanford’s School of Engineering.

Inspirés à faire une différence similaire dans la vie des jeunes: Smallwood et sa défunte épouse, Jerry, ont fondé l’organisation à but non lucratif Pursuit of Excellence en 1985 pour offrir des bourses universitaires aux étudiants aux moyens limités. L’organisation, maintenant supervisée par leur fille, a offert des bourses et du mentorat à plus de 700 étudiants au fil des ans.

Soutenir les étudiants diplômés du MIT qui luttent contre le changement climatique : Smallwood a créé le Dick and Jerry Smallwood Fellowship Fund pour soutenir les étudiants diplômés du Schwarzman College of Computing du MIT qui appliquent des modèles mathématiques aux problèmes de durabilité et de climat. « Toute ma vie, j’ai été quelqu’un qui aime résoudre des problèmes », dit-il. «Nous sommes actuellement confrontés à un énorme problème de changement climatique. Le MIT a beaucoup de gens vraiment intelligents, et j’ai confiance en eux pour bien faire la bonne chose quand ça compte. Je parie sur le MIT.

Aidez le MIT à construire un monde meilleur. Pour plus d’informations, contactez Amy Goldman : 617.253.4082 ; gol[email protected]. Ou rendez-vous surgiving.mit.edu/planned-giving.