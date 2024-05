Richard Slayman décède 7 semaines après une greffe historique de rein de porc

Richard Slayman, la première personne à avoir reçu un rein de porc, est décédé, selon le Massachusetts General Hospital, où la greffe a été réalisée en mars.

Dans un communiqué samedi soir, l’équipe de transplantation a déclaré qu’elle « n’avait aucune indication » que la mort de Slayman était le résultat de la greffe, que l’hôpital avait présentée comme une réalisation scientifique majeure.

Slayman, 62 ans, responsable des systèmes au ministère des Transports du Massachusetts, avait déjà subi une greffe d’un rein humain qui avait dû être retiré en raison de complications et avait du mal à subir une dialyse trois fois par semaine lorsqu’il a accepté le porc expérimental. -intervention rénale.

Lorsqu’ils ont annoncé que l’opération avait réussi, l’équipe de Mass. General a déclaré que de telles transplantations d’animaux à humains, connues sous le nom de xénotransplantation, offraient la possibilité de résoudre la pénurie d’organes humains et une option potentielle pour les centaines de milliers d’Américains souffrant de dialyse. .

Slayman semblait bien se remettre. Il a marché quelques jours après l’intervention du 16 mars et est sorti de l’hôpital le 3 avril.

La déclaration de l’hôpital de samedi comprenait des commentaires de membres de la famille, se disant « profondément attristés » par son décès, mais reconnaissants pour les sept semaines supplémentaires qu’ils avaient avec Slayman. Ils ont apprécié de savoir que sa participation à la recherche était une source d’inspiration pour les autres.

« Des millions de personnes dans le monde ont appris à connaître l’histoire de Rick. Nous nous sommes sentis – et nous nous sentons toujours – réconfortés par l’optimisme qu’il a apporté aux patients qui attendaient désespérément une greffe », indique en partie le communiqué.

Les membres de l’équipe générale de transplantation, dont certains traitaient Slayman depuis des années, ont loué sa générosité et sa gentillesse et l’ont décrit comme une « lueur d’espoir » pour les autres patients. « Nous sommes profondément reconnaissants pour sa confiance et sa volonté de faire progresser le domaine de la xénotransplantation », a déclaré l’équipe.

Deux patients ayant reçu des cœurs de porc au centre médical de l’Université du Maryland sont également décédés dans les deux mois suivant leur intervention en 2022 et 2023.

Une femme qui a reçu un rein de porc à NYU Langone Health le 12 avril continue de se rétablir. Son cœur et ses reins « fonctionnent de manière optimale », a déclaré le Dr Robert Montgomery, qui dirige le NYU Langone Transplant Institute, dans une déclaration à USA TODAY.

« Bien qu’elle reste sous soins intensifs, nous constatons des progrès après sa longue histoire de problèmes de santé difficiles », a déclaré Montgomery. « Nous espérons la faire passer en cure de désintoxication dans les prochaines semaines afin de pouvoir la ramener chez elle, dans sa famille. »

Les organes de porc utilisés pour la transplantation proviennent d’animaux dont les gènes ont été modifiés pour rendre leurs organes moins susceptibles d’être rejetés par le système immunitaire humain. Le rejet, courant dans les transplantations interhumaines, a probablement causé la mort de l’un des patients transplantés cardiaques, décédé six semaines après l’opération. Aucun rejet n’était évident dans les deux autres.

