Richard Simmons répond au biopic de Pauly Shore

“Salut tout le monde!” Simons a écrit sur Facebook. “Vous avez peut-être entendu dire qu’ils feraient peut-être un film sur moi avec Pauly Shore. Je n’ai jamais donné ma permission pour ce film. Alors ne croyez pas tout ce que vous lisez.”





Simmons a ensuite expliqué pourquoi il n’était pas impliqué dans le projet. “Je n’ai plus de manager ni de publiciste. J’essaie juste de vivre une vie tranquille et d’être en paix. Merci pour tout votre amour et votre soutien.”





Richard Simmons et Pauly Shore.

EW a contacté Shore pour obtenir ses commentaires.





La Wolper Organization, une filiale de Warner Bros. qui développe une version long métrage du projet, a déclaré dans un communiqué : “Bien que nous aimerions avoir [Simmons] impliqué, nous respectons son désir de vie privée et prévoyons de produire un film qui lui rend hommage, le célèbre et raconte une histoire dramatique. Nous savons qu’il est profondément privé et nous ne voudrions jamais l’envahir, mais c’est une personne extraordinaire, qui a changé la vie de millions de personnes et l’effet qu’il a eu sur le monde doit être reconnu.”





Shore avait précédemment déclaré à EW qu’il avait essayé de contacter Simmons au sujet du projet, mais il ne lui avait jamais réellement parlé. “Ses gens ont répondu et ils ont dit qu’il m’aime et qu’il aime ma mère. [the late Mitzi Shore] et le [Comedy] Store et tout ça, mais pour le moment, il veut juste faire profil bas et ne pas vraiment être impliqué. C’était sa réponse”, a déclaré le comédien.





Shore a également déclaré qu’il espérait que Simmons apprécierait le projet. “Il a écrit un livre et il y a beaucoup de choses là-bas, donc si nous restons cohérents avec son histoire, une fois que nous commencerons à l’écrire, je pense qu’il s’en sortira”, a-t-il déclaré à EW. “Mais mon attitude est la suivante : si nous le construisons, il viendra. C’est mon espoir. Mon espoir est qu’il voie que ça a l’air bien, que ça fait du bien, que c’est bien. Et puis il pourrait simplement dire, merde, ça à un moment donné – “Je suis déprimé. Je vais vous aider les gars, j’en ferai partie et je vous tiendrai la main.” Nous nous tiendrons tous par la main et nous travaillerons ensemble. Richard Simmons était un homme très, très, très spécial, et il avait un énorme message. Et je pense que ce message est encore plus grand aujourd’hui qu’il ne l’était à l’époque. fais juste.”





Le bouffon de la cour est présenté en première au Sundance Film Festival ce vendredi et sera disponible en streaming ce soir-là sur YouTube. Vous pouvez regarder la bande-annonce du court métrage ci-dessous.











