Richard Simmons n’approuve pas Pauly Shore le jouant dans un nouveau court métrage

Pauly Shore joue au gourou du fitness Richard Simmons dans un prochain court métrage – bien qu’ET ait appris que le projet n’a pas le soutien de Simmons lui-même.

De nouvelles photos et une bande-annonce ont été publiées mercredi, montrant Shore en costume dans le rôle de Simmons dans Le bouffon de la cour, dont la première aura lieu lors du Sundance Film Festival plus tard ce mois-ci. Un long métrage sans rapport avec The Wolper Organization est également en préparation, mettant également en vedette le L’Homme Encino comique dans le rôle principal.

Sur les photos publiées, Shore arbore les cheveux bouclés reconnaissables de Simmons, un débardeur bleu à paillettes et un short rayé noir et blanc alors qu’il exécute une routine d’entraînement chorégraphiée. Une photo présente également Autonomie star Tamra Brown en costume d’Ellen DeGeneres, laissant entendre que la séquence recrée l’une des apparitions de Simmons dans le talk-show éponyme de DeGeneres.

“Je suis vraiment excité à l’idée de partager la vie de Richard Simmons avec le monde”, a déclaré Short dans un communiqué. “Nous avons tous plus que jamais besoin de ce biopic. Simmons représentait la santé mentale, remettait les gens en forme et était son authentique idiot ! Chaque fois qu’il était à la télévision, vous ne pouviez jamais le quitter des yeux et il apportait une telle joie à ses apparitions. cela ne représentait rien d’autre qu’un bon moment.

Le représentant de Simmons a déclaré mercredi à ET dans un communiqué : “Richard et moi n’approuvons pas ce projet. Il n’est pas autorisé. J’ai parlé à Pauly l’année dernière et lui ai dit [Richard] n’est pas prêt à raconter son histoire.”

Un message pour Simmons compte Facebook vérifié mercredi a également partagé : “Salut tout le monde ! Vous avez peut-être entendu dire qu’ils feraient peut-être un film sur moi avec Pauly Shore. Je n’ai jamais donné ma permission pour ce film. Alors ne croyez pas tout ce que vous lisez. Je n’ai plus de manager. , et je n’ai plus de publiciste. J’essaie juste de vivre une vie tranquille et d’être en paix. Merci pour tout votre amour et votre soutien. Richard.”

Alors que Le bouffon de la cour n’a aucun rapport avec le prochain long métrage, le directeur de la Wolper Organization, Mark Wolper, a soutenu le court métrage.

“Il y a une histoire étonnante, dramatique et édifiante à raconter sur Richard Simmons”, a déclaré Wolper dans un communiqué. “Nous dansions autour de cette idée depuis des années, mais elle n’a jamais abouti jusqu’à il y a plusieurs mois, lorsque j’ai vu la presse parler de Pauly Shore présenté par les médias sociaux comme la SEULE personne capable de jouer Richard.”

“J’ai vu leur photo et j’ai réalisé que ces deux-là étaient très similaires. Ils ont tous deux vécu ou sont morts selon la façon dont le monde les percevait, ils se sont tous deux battus pour donner à leurs fans ce qu’ils voulaient et ils méritent tous les deux une incroyable histoire de retour !” il a continué. “Ma société a engagé Pauly pour jouer Richard Simmons et nous sommes en discussions sérieuses avec un scénariste majeur pour développer cela comme un long métrage dramatique et sincère sur le ton de Petite Miss Soleil“.

Le bouffon de la cour devrait être présenté en première lors du Sundance Film Festival le 19 janvier.

