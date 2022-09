Richard Simmons et moi «nous sommes tellement amusés ensemble» avant de quitter les projecteurs, dit Denise Austin: «le plus grand gars»

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Denise Austin garde de bons souvenirs de son copain Richard Simmons.

Après des décennies sous les projecteurs, le gourou du fitness a soudainement cessé d’enseigner dans son studio d’entraînement en 2014 et s’est maintenant complètement retiré de la vie publique. En août, FOX a diffusé “TMZ Investigates: What Really Happened to Richard Simmons”, une émission spéciale qui a exploré son ascension vers la célébrité et son départ surprenant. Il comportait des interviews d’Austin et de Suzanne Somers, ainsi que de l’ami Bruce Vilanch et de la costumière de longue date de Simmons, Leslie Wilshire.

“Oh mon Dieu, nous nous sommes tellement amusés ensemble”, a déclaré Austin à Fox News Digital. “Il me faisait un câlin à chaque fois que nous nous réunissions. Il était si gentil et si gentil – juste le meilleur gars. Et il aimait mes filles qui me demandent toujours de ses nouvelles.”

“Je l’adore”, a poursuivi l’homme de 65 ans. “C’était amusant de commencer une carrière à peu près au même moment que lui. Et vous savez, je le fais maintenant depuis 40 ans. Il en a joué un rôle important. C’était vraiment amusant d’être avec lui. Nous avons juste adoré motiver C’est ce qui le fait briller. Nous voulons tous les deux nourrir les gens de notre énergie positive. Et je le fais parce que tout le monde en a besoin. Tout le monde veut avoir quelqu’un qui encourage et élève. Quelqu’un qui vous dira : , tu peux le faire. Je te promets que quand tu auras fini, tu te sentiras tellement mieux.'”

Depuis des décennies, Austin encourage les gens à adopter un style de vie actif grâce à ses routines d’entraînement. Elle a vendu plus de 24 millions de vidéos et de DVD d’exercices. Elle a également dirigé la plus longue émission de fitness de l’histoire de la télévision. Plus récemment, elle s’est associée à Easy Spirit pour lancer une nouvelle collection intitulée “Easy Spirit x Denise Austin”.

La star du fitness a déclaré qu’elle aimait se remémorer son temps avec Simmons, 74 ans – mais qu’elle n’aimait pas se souvenir de tout du passé.

“La première chose qui me vient à l’esprit, ce sont mes cheveux”, a ri Austin en parlant de l’ère de l’aérobic des années 80. “Et ce que je portais – oh mon Dieu, je portais un justaucorps sans collants ! Parfois avec juste quelques petites jambières. J’ai dû filmer mon émission de télévision avec un justaucorps sans collants – trois mois après la naissance de chaque bébé.”

“J’ai pris 35 livres avec chaque bébé”, a-t-elle partagé. “J’ai juste mis mon justaucorps et je me suis lancé. Mais vous savez, quand je pense à [that era], cela me rappelle les moments amusants de débuter et de savoir que le ciel est la limite. Tu sais, ce sentiment que tu as quand tu es jeune. Je pense que nous avons tous eu ça.”

En 2020, Austin a déclaré à TMZ qu’elle était en contact permanent avec les managers de Simmons, et ils lui ont assuré qu’il allait bien.

Après la spéciale TMZ, Simmons s’est rendu sur Facebook et a remercié ses fans pour leur soutien.

“Merci à tous, pour votre gentillesse et votre amour”, a-t-il légendé son message avec un emoji souriant tenant une pancarte de remerciement. “Je t’aime, Richard.”

Le départ soudain de la star des projecteurs avait précédemment déclenché un podcast intitulé “Missing Richard Simmons”, ainsi que de nombreuses théories du complot alléguant qu’il était retenu en otage dans sa maison d’Hollywood Hills par sa gouvernante.

En 2017, Simmons a poursuivi deux tabloïds alléguant qu’il était en train de devenir une femme. Les avocats de Simmons ont déclaré qu’il soutenait les droits des transgenres, mais les allégations l’ont diffamé.

Selon le doc, il y a une raison étonnamment simple pour laquelle Simmons s’est retiré des projecteurs.

“Les médecins lui ont dit en 2014, à peu près au moment de sa disparition, qu’il avait besoin d’une arthroplastie du genou gauche”, a affirmé le médecin. “Et s’il n’en avait pas, il ne pourrait plus jamais faire d’exercice. Maintenant, c’est la clé de la disparition de Richard Simmons. La perspective d’une intervention chirurgicale, de devenir sédentaire, a fait sombrer Richard dans une profonde dépression. Nous Je sais encore à ce jour que Richard n’a toujours pas subi de chirurgie correctrice au genou gauche. Il marche avec une canne et cela explique beaucoup de choses. Ce n’est tout simplement plus le même gars.

En 2014, huit mois après que Simmons ait quitté les yeux du public, TMZ a affirmé que la star avait “deux mauvais genoux”. Son opération du premier a été si douloureuse qu’il aurait retardé le second.

En 2017, une femme prétendant connaître Simmons depuis 35 ans a déclaré au point de vente que des problèmes de genou avaient maintenu Simmons dans une “cachette virtuelle”.

Le documentaire affirmait que Simmons avait retardé sa deuxième intervention chirurgicale parce qu’il craignait de pouvoir rebondir après l’intervention et si cela aggraverait les maux.

“Il voulait qu’on se souvienne de lui comme d’un homme dynamique et en bonne santé”, a affirmé le doc, “pas d’un homme âgé avec des problèmes médicaux. Richard voulait se retirer avant que son image ne soit refondue en tant que vieil homme. Et ses problèmes de genou étaient un facteur énorme dans Il a eu une arthroplastie du genou droit il y a quelques années. Et il en avait encore besoin d’un gauche. Il souffrait beaucoup.

La spéciale a également allégué qu’il y avait un détective du LAPD, qui ne voulait pas être identifié, qui avait parlé à Simmons au fil des ans. Selon lui, Simmons “ne veut pas qu’on se souvienne de lui comme de ce vieil homme frêle. Il voulait qu’on se souvienne de lui comme d’un gars que des millions de personnes aimaient et regardaient. C’est pourquoi il a disparu.”

Simmons a été comparée à Greta Garbo, la star nominée aux Oscars des années 1930 qui protégeait farouchement sa vie privée. Elle a pris sa retraite à 35 ans et a déménagé à New York, où elle a mené une vie privée jusqu’à sa mort en 1990 à 84 ans. La spéciale a partagé que “le Richard qui a disparu est plus authentiquement lui-même” que son personnage “bruyant”.

“Il a intelligemment trouvé des moyens de vivre à la vue de tous”, a-t-il allégué. “Il a complètement abandonné la vie publique… Richard est un maître du déguisement.”

Pourtant, Simmons a enduré des chagrins d’amour. Pals a partagé que ses huit Dalmatiens bien-aimés sont décédés au fil des ans. Son dernier chien est mort à 17 ans. Pourtant, sa gouvernante est “une employée et une amie farouchement loyale”.

Un porte-parole de Simmons a déclaré à Fox News Digital qu’ils n’avaient aucun commentaire sur les allégations faites dans le document.

En 2021, Simmons a révélé qu’il espérait qu’une nouvelle génération de fans serait initiée à sa série d’exercices classiques, “Sweatin ‘to the Oldies”. À l’époque, il avait été annoncé que Fuse Sweat, une chaîne de streaming, inclurait l’émission de Simmons dans sa ligne de programmation.

“Je suis très heureux que ma série révolutionnaire de fitness ‘Sweatin’ to the Oldies’ soit toujours aussi pertinente et populaire et j’espère que de nombreux nouveaux fans découvriront ce classique intemporel”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

“TMZ Investigates: What Really Happened to Richard Simmons” est disponible en streaming gratuitement sur Tubi.