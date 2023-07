Richard Simmons est «heureux» à l’occasion de son 75e anniversaire, déclare un représentant – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

Richard Simmons a eu 75 ans mercredi et se sent « heureux » à ce sujet, selon son représentant Tom Estey. « C’est une étape importante. Je veux juste le voir heureux, ce qu’il est », a déclaré Tom HE sur la journée spéciale de l’icône du fitness. Bien que Richard n’ait pas été vu publiquement depuis 2014, cette dernière déclaration et d’autres déclarations précédentes de ceux qui le connaissent le mieux indiquent qu’il va très bien.

« Il va très bien. Il est lui-même jovial. Il passe la plupart de son temps à la maison et dans son jardin », a déclaré l’ami de Richard. HE quand il a eu 70 ans en 2018. « Il continue sa lecture et fait ce qu’il veut faire. Il mérite ce temps pour lui-même. Soixante-dix ans, c’est une étape importante, mais il ne le voit pas de cette façon.

Richard, lui-même, s’est mis à Facebook l’année dernière pour s’exprimer après qu’un documentaire, qui racontait comment il avait disparu des projecteurs après sa carrière réussie d’instructeur de fitness, a spéculé sur ses allées et venues. « Merci à tous pour votre gentillesse et votre amour ! J’adore Richard », a-t-il écrit. Tom a également fait part de ses sentiments au Poste de New York à l’époque. « Richard est éternellement reconnaissant pour l’effusion continue d’amour et de gratitude qu’il a reçue du monde entier. Il est heureux, en bonne santé et vit la vie qu’il a choisi de vivre.

En 2017, le Courrier quotidien a rapporté que Richard avait été photographié alors qu’il quittait un hôpital à Beverly Hills, en Californie. Sur les photos, il y avait une couverture à motifs noir et or enroulée autour de lui et tout ce que l’on pouvait voir était son pantalon de survêtement noir et ses baskets blanches en tant que femme de ménage de longue date. Thérèse Revèles l’a aidé à quitter le bâtiment. Le point de vente a rapporté qu’il avait été hospitalisé pour indigestion et qu’il était là depuis quatre jours.

En 2020, Richard, qui est devenu célèbre dans les années 1970 et 1980, a publié des vidéos d’entraînement mémorables sur sa page YouTube officielle pour aider ceux qui restent à la maison à rester actifs pendant la pandémie de COVID. Il a également commencé à publier régulièrement sur Twitter pour encourager ses fans à « se lever et bouger ». Son dernier message sur les réseaux sociaux était sur Facebook le jour de l’an 2023. « Si vous n’avez pas bien pris soin de votre santé l’année dernière, commencez dès aujourd’hui et faites de cette année votre année ! Bonne année à tous! » ça a lu.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Ryan Dawkins: 5 choses à savoir sur le mari de Claire Crawley au milieu des nouvelles qu’elle attend via une mère porteuse

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.