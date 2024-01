Richard Simmons essaie de mener une vie privée depuis 2014, mais l’industrie du divertissement ne le laisse pas faire

Par Sarah BregelCorrespondant de fonctionnalités

Le nouveau biopic de Richard Simmons avec Pauly Shore raconte la vie de l’icône disparue de la vie publique il y a dix ans. Mais est-ce que cela devrait être le cas ?

Richard Simmons, l’un des visages les plus connus de l’industrie du fitness, est obtenir un biopic. Même si certains pourraient considérer comme un honneur d’être immortalisés dans un film qui détaille l’œuvre de leur vie, cet homme de 75 ans n’est pas content. En fait, il affirme n’avoir “jamais donné son autorisation” pour la production du film, dans lequel il sera interprété par l’acteur Pauly Shore. (Il existe déjà un court métrage sans rapport intitulé Court Jester, mettant également en vedette Shore dans le rôle de Simmons, présenté en première aujourd’hui à Sundance puis sur YouTube). Dans un message adressé mercredi à ses abonnés sur Facebook, Simmons a exprimé son manque de soutien au film. “Alors ne croyez pas tout ce que vous lisez”, a-t-il écrit. “Je n’ai plus de manager, ni de publiciste. J’essaie juste de vivre une vie tranquille et d’être en paix.”

Les vidéos d’entraînement emblématiques de Simmons Sweatin’ to the Oldies lui ont valu une grande renommée tout au long des années 1980, 1990 et au début du 21e siècle. Cependant, en 2014, il a cessé de faire des apparitions publiques. UN podcast intitulé Missing Richard Simmons, créé par Dan Taberski, a été lancé cette année-là et a continué à gagner en popularité : il était numéro un sur iTunes en février 2017. La popularité du podcast a montré que le public était véritablement fasciné par la vie de la star du fitness et par les raisons pour lesquelles il a décidé de essentiellement se cacher. Mais une chose était claire : Richard Simmons ne voulait pas faire l’objet d’un podcast qui évoquait différentes théories sur ce qui lui était arrivé – et a été critiqué comme étant potentiellement invasif. Il a refusé de participer à sa production, mais l’hôte a dit, dans une interview avec le New York Times, que cela était fait par « préoccupation » pour Simmons.

Maintenant qu’un biopic se profile à l’horizon – un film que Simmons a entièrement désavoué – les questions d’éthique sont difficiles à ignorer. Mais ce n’est pas illégal de faire un film à propos de quelqu’un sans son consentement. Selon Lois américaines sur le droit d’auteur, tant que les informations sont obtenues légalement, les créateurs sont libres de créer. À mesure que de plus en plus de films sont réalisés sur des célébrités et des personnalités culturelles intrigantes, la question refait surface plus souvent. Pamela Anderson aurait déclaré qu’elle “ne regarderait jamais” la série Hulu Pam & Tommy, qui prétendait être une “histoire vraie”, mais qui a été réalisée sans son consentement.

De même, la société de production qui réalise le biopic de Richard Simmons a déclaré qu’elle irait de l’avant sans l’approbation de la star. “Même si nous aimerions qu’il s’implique, nous respectons son désir [for] vie privée et projetons de produire un film qui lui rende hommage, le célèbre et raconte une histoire dramatique”, a déclaré la Wolper Organisation, une filiale de Warner Bros. dans un rapport au Daily Beast mercredi.

Simmons, ou qui que ce soit, ne peut peut-être pas faire grand-chose pour faire l’objet d’un biopic, du moins jusqu’à la réalisation du film. Mark Litwak, un avocat spécialisé dans le divertissement basé à Los Angeles qui représente des célébrités, affirme qu’aux États-Unis, le premier amendement protège le droit d’un cinéaste de partager des histoires et que s’il souhaite plus de protection, il peut obtenir une renonciation à ses droits.

Le véritable problème pour les cinéastes, dit-il, est celui de la précision. “Le problème est que même si vous voulez raconter l’histoire aussi précisément que possible, vous souhaitez parfois apporter des modifications”, a-t-il déclaré à BBC Culture. Ces modifications ou condensations peuvent être dues à diverses raisons, telles que le temps d’écran et le fait de ne pas dérouter le public. Cependant, prendre ces libertés créatives peut conduire à des poursuites judiciaires pour diffamation, ajoute Litwak. Même si les poursuites contre les productions ne signifient pas nécessairement que le procès sera gagné, Litwak dit qu’il y a une raison pour laquelle les biopics sont souvent publiés juste après le décès d’une personne. C’est parce que « il y a beaucoup moins d’exposition juridique » de cette façon.

Mais les cinéastes vont faire des films – et les biopics ne font pas exception. Comme l’explique Linda DeLibero, maître de conférences en études cinématographiques et médiatiques à l’Université Johns Hopkins, à BBC Culture : « malgré les innombrables exemples de biopics médiocres, je dois reconnaître que c’est justifiable. Voudrais-je vivre sans The Social Network simplement parce que Mark Zuckerberg pourrait être contrarié par son portrait ? Je ne pense pas. »

Elle poursuit : “Les meilleurs de ces films finissent généralement par humaniser leurs sujets au point de susciter la sympathie du public (méritée ou non).” Elle imagine que cela pourrait être vrai dans le cas du biopic de Simmons. “Et si le film s’avère être un chef-d’œuvre, c’est le prix de l’art”, dit-elle. “Les célébrités font des affaires avec leurs fans [regarding] leur vie privée à la minute où ils entrent sous les feux de la rampe. Les gens ordinaires – à moins qu’ils ne soient des influenceurs ou des stars des réseaux sociaux – n’ont conclu aucun contrat de ce type. »

Quant au biopic encore inconnu, il n’a pas de date de sortie pour le moment ; Wolper a déclaré à Variety le studio était en discussion avec un écrivain qui gérerait le projet avec soin.

