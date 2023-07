Richard Simmons, Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson parmi les stars qui évitent les projecteurs

Richard Simmons n’a pas été vu aux yeux du public depuis 2014, mais selon lui et son représentant, c’est par choix.

Simmons a cessé de faire des apparitions publiques et a fermé son studio de fitness, ce qui a suscité des rumeurs selon lesquelles quelque chose n’allait pas avec l’icône du fitness.

Il y a eu des allégations en 2016 selon lesquelles Simmons était retenu en otage par sa femme de ménage, ce que Simmons a nié lors d’un entretien téléphonique sur « Today ».

« Personne ne me retient chez moi en otage », avait-il déclaré à l’époque. « Vous savez, je fais ce que je veux faire, comme je l’ai toujours fait, donc les gens devraient en quelque sorte croire ce que j’ai à dire parce que, par exemple, je suis Richard Simmons. »

RICHARD SIMMONS S’EXPRIME AU MILIEU D’UN DOC CHOQUANT EXPLIQUANT SON ABSENCE DE SPOTLIGHT

Un podcast de 2017 sur les Simmons « disparus » a déclenché un bilan de santé du LAPD, qui a déclaré à People : « Il va parfaitement bien et il est très heureux. Je ne sais pas ce qu’il va faire, mais en ce moment il fait ce qu’il veut faire, et c’est son affaire. »

Les rumeurs se sont poursuivies, avec le National Enquirer disant qu’il était transgenre et qu’il était devenu une femme, et un documentaire disant que la raison de son absence était une opération au genou qui a ralenti son programme d’exercice et l’a fait « sombrer dans une profonde dépression ».

Simmons, soit par le biais des médias sociaux, soit par son représentant, a nié toutes les allégations.

La star de « Sweatin’ to the Oldies » a récemment fêté ses 75 ans, et son représentant, Tom Estey, a déclaré à « Entertainment Tonight », « C’est une étape importante. Je veux juste le voir heureux, ce qu’il est. »

RICHARD SIMMONS ET MOI « AVONS BEAUCOUP DE PLAISIR ENSEMBLE » AVANT QU’IL NE LAISSE SPOTLIGHT, DENISE AUSTIN DIT : « LE MEILLEUR GARS »

Simmons n’est pas seul dans sa décision de fuir les projecteurs. Voici un aperçu de quelques autres stars qui sont restées largement hors de vue du public.

Daniel Day-Lewis

Bien qu’il ait été trois fois lauréat d’un Oscar, Daniel Day-Lewis n’a pas passé beaucoup de temps sous les yeux du public au cours de sa carrière d’acteur.

Plusieurs années après avoir remporté son premier Oscar en 1990 pour « Mon pied gauche », il a pris sa première pause d’acteur de 1997 à 2000 lorsqu’il est devenu apprenti cordonnier en Italie.

Dans une interview accordée à The Observer en 2008, il a déclaré : « C’est avec un sens très positif que je me tiens à l’écart du travail pendant un certain temps. Il m’a toujours semblé naturel que cela, à son tour, m’aide dans le travail qui Je fais. »

Il est revenu au jeu d’acteur et acclamé par la critique dans les années 2000, remportant une nomination pour le meilleur acteur dans un second rôle pour « Gangs of New York » et le prix du meilleur acteur pour « There Will Be Blood » en 2008 et « Lincoln » en 2013.

PREMIER REGARD : DANIEL DAY-LEWIS COMME ABRAHAM LINCOLN

Après « Lincoln », Day-Lewis a pris une autre pause prolongée avant d’apparaître dans le dernier film de sa carrière en 2017, « Phantom Thread » de Paul Thomas Anderson.

« Daniel Day-Lewis ne travaillera plus en tant qu’acteur », a déclaré un représentant de l’acteur à Fox News Digital à propos de sa décision de prendre sa retraite. « Il est immensément reconnaissant envers tous ses collaborateurs et son public au fil des années. »

Son représentant a ajouté : « Il s’agit d’une décision privée et ni lui ni ses représentants ne feront d’autres commentaires à ce sujet. »

Selon une interview de 2018 avec le Washington Post, Day-Lewis partage son temps entre des maisons à New York et en Irlande avec sa femme, Rebecca Miller, et leurs deux fils. L’acteur a également un fils avec l’actrice Isabelle Adjani.

En mai, l’homme de 66 ans a été aperçu à New York, la première fois qu’il était vu en public en six ans.

L’acteur portait une casquette de baseball couvrant de longs cheveux gris et des lunettes de soleil, ce qui le rendait un peu difficile à reconnaître.

SORTIE DE HOLLYWOOD: POURQUOI CHRIS HEMSWORTH, TOM HOLLAND, BRYAN CRANSTON A GAUCHE SPOTLIGHT APRÈS AVOIR FAIT UNE FEMME

Gène Hackman

Gene Hackman a eu une carrière hollywoodienne qui a duré plus de six décennies, avec des apparitions dans des dizaines de films classiques, dont « Superman », « Bonnie and Clyde », « The Poseidon Adventure » et « The French Connection », parmi beaucoup d’autres. .

Hackman a remporté deux Oscars au cours de sa carrière : celui du meilleur acteur pour « The French Connection » et celui du meilleur acteur dans un second rôle pour « Unforgiven ».

Après une longue et illustre carrière dans le cinéma, Hackman a pris sa retraite après son dernier long métrage en 2004, « Welcome to Mooseport », aux côtés de Ray Romano.

Dans une interview accordée à Reuters en 2008, Hackman a déclaré : « Je n’ai pas tenu de conférence de presse pour annoncer ma retraite, mais, oui, je ne vais plus agir. On m’a dit de ne pas dire cela au cours des dernières années. ans au cas où une partie vraiment merveilleuse se présenterait, mais je ne veux vraiment plus le faire. »

Il a poursuivi: « Oui, je le fais. La partie d’acteur me manque, car c’est ce que j’ai fait pendant près de 60 ans, et j’ai vraiment adoré ça. Mais le travail pour moi est très stressant. Les compromis que vous devez faire dans les films font juste partie de la bête, et c’était arrivé à un point où je n’avais plus envie de le faire. »

Depuis lors, Hackman a maintenu un profil très bas, vivant à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, et a rarement été vu ou donné des interviews depuis.

Son entretien le plus récent a été avec le New York Post en 2021, reflétant le 50e anniversaire de « The French Connection ».

« Le cinéma a toujours été risqué – à la fois physiquement et émotionnellement – ​​mais je choisis de considérer ce film comme un moment dans une carrière mouvementée de succès et de ratés », a-t-il déclaré au point de vente.

L’acteur a eu 93 ans en janvier et en mars, il a été photographié à Santa Fe.

CARY ELWES DIT QU’IL A ATTIRE MARLON BRANDO DE SA BANDE-ANNONCE « SUPERMAN » AVEC DE LA NOURRITURE: « IL VOULAIT PRINCIPALEMENT DES DESSERTS »

Jack Nicholson

Jack Nicholson était un incontournable d’Hollywood depuis des décennies, jouant dans des films comme « Vol au-dessus d’un nid de coucou », « The Shining » et « The Departed ».

Nicholson a remporté 12 nominations aux Oscars au cours de sa carrière et a remporté trois victoires, deux pour le meilleur acteur pour » Vol au-dessus d’un nid de coucou » et » As Good as It Gets » et une pour le meilleur acteur de soutien pour » Terms of Endearment « .

En 2010, il a joué aux côtés de Reese Witherspoon dans le film « How Do You Know », son dernier long métrage avant sa retraite officieuse.

Nicholson a déclaré au Sun en 2013 qu’il était moins motivé pour « être plus là-bas » et que « [t]L’industrie du cinéma est la plus grande des affaires, mais je veux seulement faire des films qui émeuvent les gens, des films sur les émotions et les gens. »

Il a également commenté son infâme passé de playboy en disant: « Il y a eu des moments dans ma vie où je me sentais étrangement irrésistible pour les femmes. Je ne suis plus dans cet état maintenant, ce qui me rend triste. »

Même si l’acteur s’est retiré du jeu d’acteur et de la vie publique en général, il pouvait toujours être régulièrement vu aux matchs des Lakers, bien que même ces apparitions aient diminué avec le temps.

Après un écart de fréquentation de deux ans, Nicholson était de retour sur le terrain en avril et mai de cette année pour les matchs éliminatoires des Lakers, souvent accompagné de son fils, Ray Nicholson.

KOBE BRYANT SOUVENU PAR LE FAN DES LAKERS JACK NICHOLSON: « IL Y A UN GROS TROU DANS LE MUR »

Brigitte Fonda

Bridget Fonda est membre de la célèbre dynastie Fonda Hollywood, fille de Peter Fonda, nièce de Jane Fonda et petite-fille d’Henry Fonda.

Elle a fait ses débuts dans le classique de la contre-culture de son père « Easy Rider » en 1969 et a ensuite étudié le théâtre au Lee Strasberg Theatre and Film Institute de la Tisch School of the Arts de NYU.

Dans les années 90, elle était une star majeure avec des rôles dans « Single White Female », « Jackie Brown » et « The Godfather Part III ».

Son dernier crédit était sur la mini-série télévisée « Snow Queen » en 2002, et depuis lors, Fonda a été retirée d’Hollywood.

En 2003, Fonda a été impliqué dans un accident de voiture à Malibu et s’est fracturé une vertèbre. Un mois plus tard, elle était fiancée au compositeur nominé aux Oscars Danny Elfman, qu’elle a épousé en novembre. Ils ont un fils ensemble, né en 2005.

Au cours de la dernière année, Fonda a été repérée un peu plus souvent, d’abord chez elle en janvier.

Puis en avril, elle a été photographiée à l’aéroport international de Los Angeles.

Lorsque des photographes lui ont demandé si elle était intéressée à reprendre le métier d’actrice, la femme de 59 ans a répondu : « Non. C’est trop bien d’être une civile. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Pierre sournoise

Sly Stone (né Sylvester Stewart) était le leader, auteur-compositeur et producteur du créateur de funk Sly and the Family Stone, qui nous a donné des tubes comme « Dance to the Music », « Everyday People » et « Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin) . »

Après l’apogée du groupe dans les années 60 et 70, Stone a disparu des yeux du public et a lutté contre la consommation de drogue.

Il a été vu occasionnellement tout au long des années 80, et il a essentiellement pris sa retraite après avoir été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1993.

Après cela, Stone n’a pas été beaucoup vu jusqu’en 2006, lorsqu’il s’est produit aux Grammys avec Sly and the Family Stone, provoquant des rumeurs de retrouvailles, mais rien ne s’est jamais concrétisé.

Dans un profil Vanity Fair de 2007, Stone a vaguement parlé de son absence de la vie publique, disant qu’il avait « juste voyagé – se promener, sauter dedans et dehors et de haut en bas. »

En 2011, le New York Post a rapporté que Stone était sans abri et vivait dans une camionnette. Stone a déclaré que ses problèmes financiers étaient dus à de mauvais contrats avec son ancien manager, Jerry Goldstein.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Plusieurs années plus tard, en 2014, Stone a poursuivi Goldstein et a gagné pour des redevances impayées, mais n’a pas été en mesure de les percevoir car il les avait confiées à une société de production en 1989, selon The Guardian.

Depuis lors, Stone a continué à éviter les projecteurs, mais le point de vente rapporte qu’il a un mémoire à venir intitulé « Merci (Falettinme Be Mice Elf Agin) », une référence à la chanson à succès de Sly and the Family Stone.

Dans un communiqué, Stone a déclaré: « D’aussi loin que je me souvienne, les gens m’ont demandé de raconter mon histoire, [but] Je n’étais pas prêt. Je devais être dans un nouvel état d’esprit pour redevenir Sylvester Stewart pour raconter la véritable histoire de Sly Stone. Ça a été une course folle et j’espère que mes fans l’apprécieront aussi. »