Richard Simmons Célébration de la vie, son frère dit qu’il « transpire avec les saints »

Richard Simmons est au paradis avec son débardeur et son short de marque, en train de transpirer… du moins c’est ce que son frère a dit lors de la célébration de la vie de Richard.

On s’est souvenu du regretté gourou du fitness samedi dans sa ville natale de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane… et de son frère, Léonard l’a comparé à Clark Kent lors d’un émouvant éloge funèbre à la cathédrale Saint-Louis.

Leonard dit que Richard était comme Superman dans le sens où il portait toujours son débardeur et son short sous sa tenue – comme Clark gardant sa tenue de super-héros sous ses vêtements civils.

Le frère de Richard dit qu’il est au paradis, à surveiller ses fans et sa famille, et qu’il « transpirera toujours avec les saints ».

Alors que le frère de Richard a déclaré que seulement 8 personnes environ étaient présentes aux funérailles privées de RS, la célébration de la vie à NOLA est une affaire publique… et il semble qu’il y ait une forte participation.

La réplique a fait rire la foule… et pour cause.

Comme vous pouvez le voir, un groupe de fans s’est présenté au service commémoratif habillé comme Richard… en débardeurs, en shorts, et certains portaient même une perruque bouclée.

L’église était bondée et les fans défilaient dans les rues après la fin du service, offrant à Richard un grand adieu à la Nouvelle-Orléans… presque comme un défilé de Mardi Gras.

TMZ a dévoilé l’histoire… Richard décédé en juilletquand il est tombé dans sa salle de bain et puis refus d’assistance médicale la veille au soir. Le policier a déclaré plus tard que sa mort était accidentelle en raison de complications de la chuteet a cité les maladies cardiaques comme facteur contributif.