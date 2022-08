Richard Simmons a quitté le devant de la scène pour cette raison, selon le médecin : “Ce n’est plus le même gars”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Pendant des années, beaucoup se sont demandé pourquoi Richard Simmons, le flamboyant gourou du fitness et présentateur de talk-show, s’était brusquement retiré de la vie publique.

Après des décennies sous les projecteurs, l’homme de 74 ans a soudainement cessé d’enseigner dans son studio d’entraînement en 2014. Il a été vu pour la dernière fois en public il y a plus de huit ans. La disparition de Simmons a déclenché un podcast intitulé “Missing Richard Simmons”, ainsi que de nombreuses théories du complot alléguant que la star était retenue en otage dans sa maison d’Hollywood Hills par sa gouvernante.

En 2017, Simmons a poursuivi deux tabloïds alléguant qu’il était en train de devenir une femme. Les avocats de Simmons ont déclaré qu’il soutenait les droits des transgenres, mais les allégations l’ont diffamé.

Lundi soir, FOX a diffusé “TMZ Investigates: What Really Happened to Richard Simmons”, qui a exploré son ascension vers la célébrité et son départ surprenant des yeux du public. Il comportait des entretiens avec Denise Austin, Suzanne Somers, ainsi que l’ami Bruce Vilanch et le créateur de costumes de longue date de Simmons, Leslie Wilshire.

Selon le doc, il y a une raison étonnamment simple pour laquelle Simmons s’est retiré des projecteurs.

“Les médecins lui ont dit en 2014, à peu près au moment de sa disparition, qu’il avait besoin d’une arthroplastie du genou gauche”, a affirmé le médecin. “Et s’il n’en avait pas, il ne pourrait plus jamais faire d’exercice. Maintenant, c’est la clé de la disparition de Richard Simmons. La perspective d’une intervention chirurgicale, de devenir sédentaire, a fait sombrer Richard dans une profonde dépression… Nous Je sais encore à ce jour que Richard n’a toujours pas subi de chirurgie correctrice au genou gauche. Il marche avec une canne et cela explique beaucoup de choses. Ce n’est tout simplement plus le même gars.

En 2014, huit mois après que Simmons ait quitté les yeux du public, le point de vente a affirmé que la star avait “deux mauvais genoux”. Son opération du premier a été si douloureuse qu’il aurait retardé le second.

En 2017, une femme prétendant connaître Simmons depuis 35 ans a déclaré au point de vente que des problèmes de genou avaient maintenu Simmons dans une “cachette virtuelle”.

Le documentaire affirmait que Simmons avait retardé sa deuxième intervention chirurgicale parce qu’il craignait de pouvoir rebondir après l’intervention et si cela aggraverait les maux.

“Il voulait qu’on se souvienne de lui comme d’un homme dynamique et en bonne santé”, a affirmé le médecin, “et non d’un homme âgé ayant des problèmes de santé. Richard voulait se retirer avant que son image ne soit refondue en tant que vieil homme. Et ses problèmes de genou ont été un facteur important dans sa décision… Il s’est fait remplacer le genou droit il y a quelques années. Et il en avait encore besoin d’un gauche. Il souffrait beaucoup.

La spéciale a également allégué qu’il y avait un détective du LAPD, qui ne voulait pas être identifié, mais qui avait parlé à Simmons au fil des ans. Selon lui, Simmons “ne veut pas qu’on se souvienne de lui comme de ce vieil homme frêle. Il voulait qu’on se souvienne de lui comme d’un gars que des millions de personnes aimaient et regardaient. C’est pourquoi il a disparu.”

Simmons a été comparée à Greta Garbo, la star nominée aux Oscars des années 30 qui protégeait farouchement sa vie privée. Elle a pris sa retraite à 35 ans et a déménagé à New York, où elle a mené une vie privée jusqu’à sa mort en 1990 à 84 ans. La spéciale a partagé que “le Richard qui a disparu est plus authentiquement lui-même” que sa personnalité “bruyante”.

“Il a intelligemment trouvé des moyens de vivre à la vue de tous”, a-t-il allégué. “Il a complètement abandonné la vie publique… Richard est un maître du déguisement.”

Pourtant, Simmons a enduré des chagrins d’amour. Pals a partagé que ses huit Dalmatiens bien-aimés sont décédés au fil des ans. Son dernier chien est mort à 17 ans. Pourtant, sa gouvernante est “une employée et une amie farouchement loyale”.

Somers a décrit comment elle a remarqué que Simmons avait peut-être des insécurités avant de se retirer complètement.

“Un soir, j’étais au ‘Larry King Show’, et il allait être un invité ou censé être un invité, et j’ai entendu par les gens de Larry King qu’il ne voulait pas être dans l’émission avec moi “, se souvient la star de “Three’s Company”.

“J’ai dit: ‘Pourquoi?’ et il a dit : “Elle va se moquer de moi””, a partagé l’homme de 75 ans. “Et ce n’est pas mon style, je ne me moque jamais de personne. Mais c’est là que j’ai réalisé qu’un peu d’insécurité s’était installée là-dedans. Je l’aimais bien. J’étais toujours tellement surpris quand il pensait que je me moquerais de lui. Cela vous montre-t-il qu’il a mal au cœur ? Quelque chose s’est brisé à l’intérieur parce qu’il l’a fait.

Un porte-parole de Simmons a déclaré mardi à Fox News Digital qu’ils n’avaient aucun commentaire sur les allégations formulées dans le document.

En 2021, Simmons a révélé qu’il espérait qu’une nouvelle génération de fans serait initiée à sa série d’exercices classiques, “Sweatin ‘to the Oldies”. À l’époque, il avait été annoncé que Fuse Sweat, une chaîne de streaming, inclurait l’émission de Simmons dans sa ligne de programmation.

“Je suis très heureux que ma série révolutionnaire de fitness ‘Sweatin’ to the Oldies’ soit toujours aussi pertinente et populaire et j’espère que de nombreux nouveaux fans découvriront ce classique intemporel”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

“TMZ Investigates: What Really Happened to Richard Simmons” sera diffusé gratuitement sur Tubi à partir du 30 août.