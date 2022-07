Richard Sigman, professeur à l’Université de Géorgie occidentale, “abat Anna Jones, une étudiante de première année de 18 ans, dans un parking”

Une communauté COLLÈGE est en deuil après que la police a révélé qu’un de ses professeurs aurait tué un étudiant.

Selon la police, Richard Sigman, 47 ans, aurait tiré sur Anna Jones, une étudiante de 18 ans de l’Université de Géorgie occidentale, sur un parking vers 12h30 samedi.

La police pense qu’Anna Jones, 18 ans, a été tuée par balle par un professeur de l’Université de Géorgie occidentale Crédit : Facebook/Anna Jones

Richard Sigman, 47 ans, se serait disputé avec un homme avant de tirer sur un parking Crédit : Service de police de Carrollton

Jones a été transportée d’urgence dans un hôpital voisin, mais les médecins n’ont pas pu la sauver.

“C’était choquant”, a déclaré son amie Cheyenne Sexton. “Ma belle-mère m’a appelé et m’a tout de suite dit et j’ai éclaté en sanglots.”

Sigman est maintenant en garde à vue et a depuis été licencié par l’université.

“L’UWG a mis fin à l’emploi de Richard Sigman et continue de travailler avec le département de police de la ville de Carrollton, qui mène cette enquête en cours”, a déclaré l’université dans un communiqué.

On ne sait pas si Sigman avait l’intention de cibler Jones ou s’ils se connaissaient même.

“C’est juste que c’est si près de chez eux, et ils ne s’attendraient pas vraiment à ça”, a déclaré Sexton.

“Elle n’avait personne qui la détestait.”

Les enquêteurs ont déclaré que Sigman s’était battu à la Pizza Napoletana de Leopoldo, où il aurait menacé de tirer sur l’homme avec qui il se disputait.

Lorsque la sécurité a vu qu’il avait une arme à feu, Sigman a été invité à quitter la zone.

Les détectives disent que c’est à ce moment-là que Sigman s’est dirigé vers le parking à un pâté de maisons de la pizzeria et a ouvert le feu sur la voiture garée où Jones était assis.

« Cette affaire est active et en cours. Toute personne ayant des informations est encouragée à contacter le département de police de Carrollton », a déclaré la police dans un communiqué sur Facebook.

Jones était récemment diplômée du Mount Zion High School, qui a publié un hommage après l’annonce de son décès.

“C’est avec une grande tristesse que nous vous écrivons pour vous informer du décès d’Anna Jones, une récente diplômée de la promotion 2022 du MZHS”, a écrit l’école.

« Anna aimait cette école et cette communauté, et elle manquera beaucoup à beaucoup. Veuillez garder sa famille et ses amis dans vos pensées et vos prières alors qu’ils traversent cette période difficile.

Des services de conseil et de soutien sont mis à la disposition de tous les étudiants, professeurs et membres du personnel de l’UWG, selon le site Web de l’école.

Un GoFundMe a également été créé pour aider la famille de Jones à couvrir ses frais funéraires.

Jones a été transporté d’urgence dans un hôpital voisin mais n’a pas pu être sauvé Crédit : FOX5