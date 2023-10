Après que les 49ers aient perdu leur troisième match consécutif dimanche au Levi’s Stadium, il y a beaucoup de reproches à faire pour une équipe qui semble être revenue sur terre après son début brûlant de la saison 2023 de la NFL.

L’ancien demi de coin des 49ers, Richard Sherman, sait qu’il y a plusieurs problèmes qui tourmentent actuellement San Francisco, mais il pense qu’il ne fait aucun doute que l’entraîneur Kyle Shanahan envisagera un changement majeur après les difficultés défensives de l’équipe sous la direction du nouveau coordinateur défensif Steve Wilks.

“C’est tout à fait possible”, a déclaré Sherman lundi sur FS1 “Incontesté” lorsque Skip Bayless a demandé si Shanahan soulagerait Wilks de ses fonctions de jeu défensif. ” Je ne sais tout simplement pas où cela irait à ce stade. je ne sais pas qui [Shanahan] je le donnerais à… Mais il doit faire un ajustement. Vous devez revenir à ce qu’ils ont bien fait, parce que vous changez les choses d’une manière qui met ces gars dans beaucoup de mauvaises situations. »

Au cours des trois derniers matchs, la défense de San Francisco n’a guère ressemblé à la force inébranlable sous laquelle on la connaît avec les All-Pros Fred Warner, Nick Bosa et Talanoa Hufanga en tête. L’unité a été divisée au cours des semaines consécutives par le quart-arrière des Vikings du Minnesota Kirk Cousins ​​et la star des Bengals de Cincinnati Joe Burrow, et contre les Browns de Cleveland, son incapacité à arrêter le quart-arrière suppléant des Browns de Cleveland, PJ Walker, a lancé la séquence de défaites.

Sherman a remis en question les décisions de Wilks en matière de couverture des hommes et de techniques d’écart, se demandant spécifiquement pourquoi le nouveau coordinateur défensif des 49ers n’utilise pas les défenseurs de San Francisco de la même manière qui a apporté le succès de l’équipe dans le passé.

“Vous vous demandez ce que fait Steve Wilks dans certaines de ces situations”, a déclaré Sherman. “Pourquoi Fred Warner et Dre Greenlaw ne sont-ils pas agressés dans les trous A comme ils l’ont été au cours des trois dernières années sous [former 49ers defensive coordinators] DeMeco Ryans et Robert Saleh ?

“Vous vous demandez ce qu’il fait parce que le plan était là.”

Les 49ers ont embauché Wilks cette intersaison après que Ryans ait quitté San Francisco pour devenir entraîneur-chef des Texans de Houston. Wilks a admis la semaine dernière qu’après 17 ans en tant qu’entraîneur, il s’adapte toujours à faire les choses différemment à Santa Clara, et Sherman s’attend à ce que Shanahan fasse des changements à l’avenir.

“Kyle Shanahan va évidemment participer à ces réunions et lui dire : ‘Hé, je comprends que tu es venu ici avec ta propre identité, la façon dont tu as fait les choses'”, a déclaré Sherman. ” ‘Nous revenons à l’essentiel. Nous retournons à l’utilisation de ces gars-là de la manière dont nous les utilisons le mieux, et c’est ce que c’est. Vous conduisez simplement la voiture que nous avons ici.’ “

Après la défaite de dimanche contre les Bengals au Levi’s Stadium, qui a mis fin à une séquence de 11 victoires consécutives à domicile, plusieurs défenseurs des 49ers et Shanahan lui-même ont déclaré qu’un meilleur effort d’équipe global était nécessaire si San Francisco voulait se remettre sur les rails. Et même si cela est certainement vrai, il est clair que Sherman pense que le jeu devrait être le premier arrêt de Shanahan.

