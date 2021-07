Richard Sherman: L’ancien demi de coin des 49ers et des Seahawks libéré sans caution | Nouvelles de la NFL

L’ancien demi de coin des 49ers de San Francisco et des Seahawks de Seattle, Richard Sherman, a été libéré de prison sans caution à la suite de son arrestation, soupçonné d’avoir tenté de s’introduire par effraction dans le domicile de sa belle-famille.

Le juge du tribunal de district du comté de King, Faamomoi Masaniai, a trouvé une cause probable pour laquelle Sherman a commis une intrusion criminelle, un méfait malveillant, une conduite sous l’influence et une résistance à l’arrestation.

Les procureurs n’ont pas demandé au juge de se prononcer sur une allégation de cambriolage résidentiel pour laquelle il avait été initialement réservé. Ils n’ont pas encore porté plainte.

Masaniai a refusé de fixer une caution de 10 000 $ à la demande des procureurs.

Le juge a qualifié Sherman, qui n’a pas assisté à l’audience, de « pilier de la communauté » et a noté qu’il était présumé qu’il serait libéré car il s’agissait de sa première arrestation.

Il a ordonné que Sherman, 33 ans, n’ait pas de contact avec son beau-père et qu’il ne consomme pas d’alcool ou de drogues en vente libre.

« J’aime et je soutiens mon mari », a déclaré la femme de Sherman, Ashley Sherman, dans un communiqué après l’audience.

« Je m’engage à aider Richard à obtenir le soutien et les soins dont il a besoin. Richard a toujours été un père et un mari aimant. Et nous sommes impatients de le voir à la maison avec sa famille. »

Sherman était belliqueux, avait beaucoup bu et avait parlé de se suicider lorsqu’il a quitté son domicile dans la banlieue de Seattle à Maple Valley mardi soir, selon les rapports de police.

Ashley Sherman a appelé le 911 pour que la police l’arrête.

Il a été arrêté mercredi matin après que la police a déclaré qu’il avait écrasé sa voiture dans une zone de construction le long d’une autoroute très fréquentée à l’est de Seattle, puis avait tenté de s’introduire par effraction chez ses beaux-parents dans la banlieue de Redmond.

La station de radio KIRO-FM basée à Seattle a obtenu l’audio de l’appel au 911 passé par Moss avant que Sherman ne quitte son domicile pendant la nuit.

« J’ai besoin d’officiers chez moi maintenant », a déclaré Moss à l’opérateur du 911. « Mon mari est ivre et a menacé de se suicider. »

Sherman se trouvait à l’extérieur de la maison lorsque la police est arrivée et s’est d’abord battu avec la police au point qu’un chien K9 a été déployé pour l’aider à le mettre en garde à vue, a déclaré la police.

Sherman et l’officier intervenant ont tous deux subi des blessures mineures à la suite du déploiement du K9 et de l’altercation qui a suivi.

Lors de l’audience de jeudi, l’avocat de Sherman, Cooper Offenbecher, n’a pas contesté l’existence d’une cause probable de l’arrestation.

Mais il a déclaré que Sherman devrait être libéré sans caution, notant ses bons travaux dans la communauté, notamment en fondant la Blanket Coverage Foundation, un organisme de bienfaisance qui fournit aux étudiants à faible revenu des fournitures scolaires et des vêtements.

« Richard Sherman est parmi les meilleurs de notre communauté », a déclaré Offenbecher. « C’est une bonne personne et une bonne âme. Il prend ces allégations très au sérieux. »

Le demi de coin a enregistré 484 plaqués, 36 interceptions et 115 passes défendues en 139 matchs en carrière dans la NFL depuis son repêchage par les Seahawks de Stanford en 2011.

Au cours de ses sept saisons à Seattle, il a remporté un Super Bowl, en a atteint un autre, a enregistré 32 interceptions et a fait partie de la première équipe All-Pro à trois reprises.

Il a quitté les Seahawks après la saison 2017 et a joué trois saisons avec San Francisco. Il est désormais agent libre.