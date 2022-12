Richard Shelby, l’un des derniers grands dépensiers du Sénat, “a tout” pour l’Alabama

Le travail de M. Shelby consistait à « essayer de nous assurer que nous obtenions notre juste part », a déclaré Sandy Stimpson, le maire de Mobile, où l’on estime qu’une personne sur cinq vit dans la pauvreté.

M. Shelby a financé des routes et des ponts, des hôpitaux, des bibliothèques publiques et des réseaux d’eau potable; la recherche universitaire sur des sujets aussi variés que la prévention des maladies dans les aliments locaux comme le poisson-chat et les oranges, l’amélioration des systèmes de surveillance des inondations côtières et des ouragans, le comportement de combustion de l’oxygène liquide.

Pour certaines de ses plus grandes priorités – telles que l’arsenal Redstone, l’installation militaire près de Huntsville qui abrite les programmes de missiles de l’armée, le FBI et le Marshall Space Flight Center – M. Shelby a obtenu de vastes injections de fonds fédéraux petit à petit chaque année, chausse-pied projet de loi après projet de loi au fil des décennies.

« Je pensais que la meilleure chose que je pouvais faire avec l’argent du gouvernement fédéral n’était pas de paver l’entrée de quelqu’un », a déclaré M. Shelby. Ce qu’il a essayé de faire à la place, c’est « de construire des institutions, puis des infrastructures qui créeraient un environnement plus compétitif à long terme ».

À Redstone Arsenal, il a réussi à faire pression sur l’armée de l’air pour construire le nouveau quartier général de l’US Space Command et a poussé le FBI à étendre son empreinte là-bas, un investissement qui a maintenant dépassé 2,48 milliards de dollars, dont une grande partie a été construite à des fins spécifiques. Et il a envoyé des milliards de dollars pour soutenir la recherche et développer les emplois au centre de recherche sur les fusées civiles et la propulsion des engins spatiaux de la NASA.

Parfois, son plaidoyer prenait la forme de quelques paragraphes. En 2011, alors que les législateurs se précipitaient pour approuver un projet de loi de dépenses à court terme pour s’assurer que le gouvernement ne fermerait pas ses portes, M. Shelby a inséré un langage qui empêchait la NASA d’abandonner un effort pour mettre en service des fusées dotées de capacités “de transport lourd”, une décision cela aurait supprimé des centaines d’emplois à Redstone Arsenal.

M. Shelby, en partie pour des raisons personnelles, a également porté un intérêt particulier aux universités de l’Alabama, qui ont été parmi les plus grands bénéficiaires de ses largesses. En 1987, au cours de la première année de M. Shelby au Sénat, sa femme, la première femme à devenir professeur titulaire à l’école de commerce de l’Université de Georgetown, a souffert d’insuffisance rénale due au lupus. La famille s’est tournée vers le personnel médical de l’Université de l’Alabama à Birmingham.