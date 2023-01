Richard Sharp dit “pas de conflit d’intérêts” dans sa nomination à la présidence de la BBC

Richard Sharp a insisté sur le fait qu’il n’avait aucun conflit d’intérêts lorsqu’il a été nommé président de la BBC par Boris Johnson, malgré les allégations selon lesquelles il aurait aidé à obtenir un prêt pouvant atteindre 800 000 £ pour le Premier ministre seulement une semaine plus tôt. Le président de la BBC a déclaré mardi qu’il était convaincu d’avoir obtenu le poste en 2021 “au mérite” et a déclaré qu’il ne démissionnerait pas. Ses commentaires sont venus après la Le Sunday Times révélé qu’au cours du processus de candidature, Sharp avait présenté son ami Sam Blyth, qui proposait de garantir un prêt à Johnson, au secrétaire du cabinet, Simon Case. Sharp a déclaré à la BBC dans une interview: «Après avoir eu une discussion avec le secrétaire du cabinet sur la manière d’éviter un conflit – et la perception du conflit – je me sentais à l’aise – et je le sens toujours – il n’y avait pas de conflit. “A ce stade, ce que je cherchais à faire était de m’assurer que le processus était suivi exactement par le livre. Le processus n’avait pas commencé, d’aucune sorte, en termes de soutien que Sam [Blyth] allait fournir au Premier ministre. Sharp a déclaré qu’il n’était impliqué dans aucune discussion sur les finances du Premier ministre, et que lorsqu’il a approché Case en 2020 pour lui faire part de l’offre de Blyth de garantir un prêt pour un Premier ministre, il a été convenu qu’il ne devrait plus jouer de rôle dans ces négociations. Il a dit qu’il avait accepté d’approcher Case au nom de Blyth parce qu’il travaillait à Downing Street à l’époque en tant que conseiller économique. “Avec le recul, en particulier à l’époque, j’aurais peut-être dit” faites-le vous-même “, mais je travaillais à Downing Street à l’époque”, a-t-il déclaré. Sharp parlait après deux jours d’allégations concernant son implication dans le prêt de 800 000 £ de Johnson. Ces allégations ont déclenché une enquête de William Shawcross, le commissaire aux nominations publiques, sur la façon dont il a obtenu le poste de président de la BBC. Sharp a déclaré mardi qu’il se félicitait de cette enquête. Pendant ce temps, Sharp lui-même a demandé au comité des nominations de la BBC, qui comprend le directeur général, Tim Davie, et le directeur indépendant principal de la société, Nicholas Serota, d’enquêter pour savoir s’il y a eu un conflit d’intérêts depuis qu’il a rejoint la présidence en 2021. Le conseil d’administration n’a pas le pouvoir de bloquer ou d’évincer un président de la BBC. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google Politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

Mardi, Diane Coyle, ancienne présidente par intérim du BBC Trust, a déclaré qu’elle avait postulé pour le poste en 2021 mais qu’elle n’avait pas été présélectionnée, sans expliquer pourquoi.

Elle a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 que Sharp avait fait preuve d’un “manque de jugement” en s’impliquant dans les discussions sur le prêt et a averti que cela nuirait à la capacité des journalistes de la BBC à faire leur travail.