M. Rush n’a pas fait beaucoup de films; le dernier de sa douzaine de longs métrages, le thriller érotique «Color of Night», est sorti en 1994. Mais il a fait sa marque avec les acteurs qu’il a choisis et avec une certaine intrépidité dans ses choix cinématographiques.

Son épouse, Claude Rush, a déclaré que la cause était une accumulation de problèmes de santé, notamment une insuffisance cardiaque et rénale. Il a subi une transplantation cardiaque il y a 18 ans.

Richard Rush, qui a réalisé des films pour jeunes rebelles dans les années 1960 mettant en vedette des stars émergentes comme Jack Nicholson, mais qui a connu son plus grand succès en 1980 avec «The Stunt Man», un thriller décalé et défiant les attentes qui a acquis le statut de culte, est décédé le 8 avril. chez lui à Los Angeles. Il avait 91 ans.

Dans «The Stunt Man», Steve Railsback incarne un fugitif qui se retrouve accidentellement sur un plateau de tournage et finit par devenir un cascadeur tout en entamant une romance avec l’une des stars (interprétée par Barbara Hershey). M. Rush a été nominé pour un Oscar pour la réalisation et pour le scénario, que lui et Lawrence B. Marcus ont adapté d’un roman de Paul Brodeur. Peter O’Toole a reçu une nomination aux Oscars pour sa performance de bravoure en tant que réalisateur qui pourrait ou non essayer de tuer son nouveau cascadeur.

M. Rush, dans une entrevue en 2017 avec le blog We Are Cult, a décrit ce qu’il recherchait dans le film.

Le film est plein de cascades sauvages et d’erreurs de direction, laissant le public deviner ce qui est réel et ce qu’est la magie du film dans le film.

Si «The Stunt Man» et certains de ses autres films étaient difficiles à classer, passant rapidement de la comédie au drame à la romance, c’était parce que la réalité était comme ça, dit-il.

«Vivre la vie, c’est comme tomber à travers un flipper, avec des balles rebondissant les unes sur les autres, provoquant une action et une réaction de manière inattendue», a-t-il déclaré à We Are Cult. «Et c’est ainsi que je vois la narration: avoir ce grand équilibre de tous les différents éléments. Quelque chose est autorisé à être drôle et sérieux parfois au même moment ou dans la même scène. «

Richard Walter Rush est né le 15 avril 1929 à New York. Sa veuve a déclaré que ses parents étaient Ray et Nina Rush, des immigrants russes, et que son père possédait des librairies à New York et à Los Angeles, où la famille s’est installée lorsque Richard était un garçon.

Pendant la guerre de Corée, M. Rush faisait partie d’une unité de réalisation de films de l’armée de l’air, stationnée à San Bernardino, en Californie. Après son service militaire, il s’est inscrit dans une nouvelle école de cinéma à l’Université de Californie à Los Angeles.

Ses premiers films étaient généralement des affaires à petit budget réalisées rapidement et destinées au marché des adolescents.

L’un des premiers rôles de M. Nicholson était dans le premier film de M. Rush, «Too Soon to Love» (1960), un drame sur un couple d’adolescents aux prises avec une grossesse, un sujet quelque peu scandaleux pour l’époque. M. Nicholson était de retour dans la photo de motard de M. Rush, «Hell’s Angels on Wheels», en 1967, deux ans avant que le plus connu «Easy Rider» ne travaille sur un thème de motard avec une distribution mettant en vedette M. Nicholson, Peter Fonda et Dennis Hopper (qui a réalisé ce film).

En 1974, M. Rush a réalisé la comédie d’action «Freebie and the Bean», avec James Caan et Alan Arkin dans un des premiers exemples du genre de copain-cop moderne qui va bientôt engendrer des succès comme «48 Hrs» et «Lethal Weapon». «