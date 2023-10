– Âge : 95 ans – Date de naissance : 9 juillet 1942 Richard Roundtree était un ancien mannequin qui a la distinction historique d’être le premier héros d’action noir pour son rôle de John Shaft dans « Shaft » de 1971. Le redémarrage du film, sorti en 2019, mettait en vedette Roundtree aux côtés de Samuel L. Jackson et Jessie Usher.

D’accord, la classe.

Commençons ce quiz verbal. Levez la main si vous voulez essayer cette première question. Jayla ? Question n°1.

Q : Qui est la bite privée noire qui est une machine sexuelle pour toutes les filles ?

R : Arbre ! (Tu as sacrément raison !)

Javier, tu es le prochain.

Q : Qui est l’homme qui risquerait sa vie pour son frère ?

R : Arbre ! (Pouvez-vous le creuser ?)

Dernière question Rayjean.

Q : Quel est le chat qui ne s’en sort pas lorsqu’il y a un danger ?

A : Arbre (à droite !)

On dit que ce chat, Shaft, est une mauvaise mère (Ferme ta gueule)

Mais je parle de Shaft (Alors on peut le creuser)

C’est un homme compliqué

Mais personne ne le comprend à part sa femme. (John Shaft)

De nombreuses personnes sont décédées depuis qu’Isaac Hayes a livré une bande originale musicale et lyrique hypnotique pour le film Shaft. L’homme qui jouait le rôle de John Shaft, Richard Roundtree, est décédé cette semaine.

Roundtree, 81 ans, a inauguré le spectaculaire rôle noir en 1971. Le film est devenu un doublé avec Roundtree, grand, sombre et beau, devenant une icône hollywoodienne tandis que le musicien magistral Hayes a remporté deux Oscars en 1971, Meilleure chanson originale et Meilleure musique. , Original Dramatic Score et a remporté deux Grammys l’année suivante.

Réalisé par le légendaire Gordon Parks, le film a présenté Roundtree comme le premier héros d’action noir sans vergogne. Roundtree est revenu dans Shaft’s Big Score et Shaft in Africa, et il aurait probablement ajouté Shaft on the Moon si les films de blaxploitation n’avaient pas affronté l’angoisse sociale. Les critiques ont fait valoir que ces films avec des stars noires perpétuaient les stéréotypes des Noirs, tandis que les partisans décrivaient les emplois d’acteur comme des opportunités – une phase suivante.

Appelez cela Blaxploitation si vous le souhaitez, mais Roundtree a contribué à faire bouger les choses pour les acteurs noirs. Roundtree existait comme une passerelle pour Denzel Washington, Morgan Freeman, Chadwick Boseman, Samuel L. Jackson, Laurence Fishburne, Forest Whitaker et bien d’autres.

Et même avant eux, des stars noires comme Ossie Davis, James Earl Jones, Sidney Poitier et Harry Belafonte ont franchi les portails du divertissement malgré l’incapacité d’Hollywood à offrir à ces stars des rôles et des opportunités importants.

Même avant ces acteurs à succès mentionnés ci-dessus, les Noirs ont fait des percées en tant que cinéastes comme Oscar Micheaux et les acteurs Butterfly McQueen, James Edwards, Lincoln Perry (Stephin Fetchit), Louise Beavers, Woody Strode, Fredi Washington et Juanita Moore ont impressionné le public.

Bien sûr, de nombreuses stars noires ont été cataloguées pour des rôles d’esclaves et de serviteurs. Pourtant, lorsque Hattie McDaniel a joué « Mammy » dans Autant en emporte le vent et a remporté l’Oscar du meilleur second rôle, le premier Noir à remporter un Oscar en 1940, nous avons eu notre première reine.

Même avant McDaniel, qui a essuyé de vives critiques pour son rôle de Mammy, Ethel Waters a fait des percées à Broadway et à la télévision.

Considérez toutes les actrices noires qui ont suivi McDaniel, notamment Dorothy Dandridge, Gail Fisher, Oprah Winfrey et Whoopi Goldberg, parmi les rares acteurs à remporter un Oscar, un Emmy, un Grammy et un Tony Award. Actuellement, Viola Davis est à la tête d’une longue liste d’acteurs accomplis et talentueux.

Et ce n’est plus une affaire de Noirs. Les acteurs non caucasiens se sont hissés au sommet des listes A, même si les portes d’Hollywood ont besoin d’être encore améliorées, de plus de films noirs, de plus de productions hispaniques, présentées à travers notre objectif.

Roundtree n’a jamais revendiqué de matériel hollywoodien significatif, mais dans son rôle de Shaft et de nombreuses autres performances créditées, et, dans la mode, en portant des cols roulés cool, s’est avéré être une mauvaise mère (fermez votre bouche).

