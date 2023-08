Richard Roberts Montgomery Bagarre

A main levée, qui est surpris ? N’importe qui? N’importe qui? Bueller ?

Le Montgomery Brawl couve toujours sur les réseaux sociaux et aujourd’hui on en apprend un peu plus sur les circonstances entourant la mêlée virale. Selon TMZ, un témoin nommé Crystal Warren a rapporté à la police qu’elle avait entendu l’un des hommes blancs utiliser explicitement le mot n en disant « F *** ce n***** » avant de venir se battre. Elle dit que le même homme blanc a également menacé de prendre une arme à feu pendant la bagarre.

Le fils de 16 ans de Warren, Daniel, a également été physiquement blessé par l’un des #FFFFFFolks non aguerris qui l’a frappé à la poitrine et l’a renversé alors que le garçon tentait de retirer les hommes du matelot. Cet homme a depuis été arrêté, inculpé et identifié publiquement par le département de police de Montgomery lorsqu’il a publié sa photo cet après-midi.

Son nom est Richard Roberts et il a été arrêté et accusé de voies de fait au 3e degré. Il n’est pas clair pour le moment si c’est lui qui a lancé le mot n ou s’il a menacé d’utiliser une arme à feu. Cela dit, un utilisateur des médias sociaux a formulé des allégations éclairantes contre un groupe familial anonyme qui s’est fait soigner dans un hôpital à majorité noire après s’être fait huer.

Cela nous semble légitime mais nous laisserons l’enquête renverser le thé.