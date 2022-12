Richard Riakporhe sur le «Noël douloureux» avant le retour du projet de loi de Chris Eubank Jr et Liam Smith | Nouvelles de boxe

Richard Riakporhe insiste sur le fait qu’il est prêt à dévier les tartes hachées et à vivre un “Noël douloureux” pour être la “star du spectacle” à son retour à l’action le mois prochain, en direct sur Sky Sports Box Office.

Riakporhe participe à l’événement à succès entièrement britannique de Chris Eubank Jr et Liam Smith à l’AO Arena de Manchester le 21 janvier, affrontant l’ancien champion des poids lourds WBO Krzysztof Głowacki dans le cadre d’une solide sous-carte.

Le joueur de 32 ans a déjà jeté son dévolu sur un titre mondial en 2023, Riakporhe résistant à toute tentation de gâteries festives pour passer Noël dans le gymnase et se préparer à sa tentative d’étendre son record invaincu (15-0, 11 KOs ).

“Ça va être un Noël assez solitaire et douloureux en ce qui concerne l’entraînement”, a déclaré Riakporhe Sky Sports Nouvelles. “Je pourrais [have a mince pie] mais je préférerais attendre après le combat, une fois que j’ai le W et la victoire, et puis je peux m’amuser autant que je veux.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le poids lourd britannique Richard Riakporhe a déclaré que le combat contre Krzysztof Glowacki devait être le dernier test avant qu’il ne décroche le titre mondial.



“J’avais prévu de me gaver de nourriture et probablement de partir en vacances dans les Caraïbes pour le réveillon du Nouvel An pour célébrer le compte à rebours là-bas, mais malheureusement, les choses ont été repoussées.

“Nous pouvons célébrer les vacances après avoir fait ce que nous devons faire et la chose la plus importante est le jeu de combat en ce moment – c’est la priorité n°1.”

Riakporhe a remporté ses trois derniers combats par KO mais est préparé pour un test difficile de Glowacki (32-3-0, 20 KO), dont les seules défaites sont survenues contre Oleksandr Usyk, Mairis Briedis et Lawrence Okolie.

“C’est un énorme pas en avant”, a admis Riakporhe. “Głowacki a été le double champion du monde des poids lourds et ce n’est pas du tout une tasse. Il est polonais, très fort, durable, intelligent et expérimenté, donc je dois venir avec mon A-game.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Chris Billam-Smith revient sur sa victoire dévastatrice au début du mois et répond aux affirmations de Richard Riakporhe selon lesquelles il éliminerait l’homme de Bournemouth en trois rounds.



“Je prévois de monter un spectacle où je pourrai montrer ma vitesse, ma puissance, mon QI de boxe, ma volonté de gagner et ma détermination. Ça va être un grand combat, alors assurez-vous que vous êtes tous à l’écoute !

“Le plan est simple : gagner par tous les moyens nécessaires, décrocher les bons coups et punir toutes les erreurs qu’il commet. Les fans peuvent s’attendre à une performance incroyable de la part du ‘Midnight Train’, très explosive et juste une faim et une dévastation brutales.

“Vous pouvez me regarder dans les yeux et voir que je suis entièrement concentré sur la mission. Je veux juste être une star du spectacle et je veux faire la meilleure performance de la nuit. Tout le monde dans le monde va parler de Riakporhé.”

Les billets sont en vente dès maintenant sur Boxxer.com