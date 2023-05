Richard Riakporhe: Lawrence Okolie aura besoin d’un KO pour battre Chris Billam-Smith samedi | Nouvelles de boxe

Le concurrent Cruiserweight Richard Riakporhe veut combattre le vainqueur Lawrence Okolie contre Chris Billam-Smith plus tard cette année.

Dans sa ville natale de Bournemouth samedi, Billam-Smith défie Okolie pour le titre mondial WBO des poids lourds, en direct sur Sports du ciel.

Riakporhe, qui a déjà boxé Billam-Smith et a déjà développé une rivalité houleuse avec Okolie lui-même, s’est imposé comme un concurrent des poids lourds, en particulier avec sa victoire dominante sur Krzysztof Glowacki en janvier.

Le PDG de Boxxer, Ben Shalom, déclare que le nouveau style plus agressif d’Okolie pourrait jouer en faveur de Billam-Smith



Il s’est positionné pour un titre mondial et aimerait le remporter contre un rival britannique en 2023. Il sera aux premières loges lorsque Billam-Smith et Okolie se battront au Vitality Stadium, prêts à appeler le vainqueur.

« Je suis vraiment intéressé de voir qui va sortir vainqueur parce que je prévois de combattre le vainqueur cette année », a déclaré Riakporhe. Sky Sports Nouvelles.

« Je crois que je peux les battre tous les deux le même soir, tous les deux par KO.

« Je ne prévois pas de faire 12 rounds, je vous le dis. »

Il pense en fait qu’Okolie aura besoin d’un KO pour battre Billam-Smith à Bournemouth.

Okolie se dit prêt à défendre son trône contre Billam-Smith et se prépare à un dur combat



« Il sait qu’il doit venir là-bas et vraiment faire une grosse performance et pour être honnête, il va devoir aller chercher un KO, il va avoir besoin d’un KO pour s’en assurer », a déclaré Riakporhe.

« Je pense que s’il tient la distance, Chris Billam-Smith l’emportera aux points. Je pense qu’il gagnera aux points, moi personnellement. »

Riakporhe a expliqué : « Je pense que ça va être délicat et la raison pour laquelle, son ancien entraîneur [Shane McGuigan] entraîne Chris Billam-Smith, ce qui le rend encore plus intéressant.

« Il va connaître toutes les faiblesses et comment les exploiter avec son homme Chris Billam-Smith. Je suis donc vraiment intéressé de voir comment cela se déroule.

« Pour [Okolie] pour gagner ce combat, il va devoir assommer Chris Billam-Smith, le prendre en main, ne pas le laisser entre les mains des juges. Je pense que c’est la chose la plus intelligente à faire. Mais en même temps c’est plus facile à dire qu’à faire.

« Ils ont définitivement un plan, Shane McGuigan et Barry McGuigan sont très intelligents, ils viennent avec de bonnes stratégies pour les combattants et je pense que Chris Billam-Smith est l’homme de la situation. Il peut le faire. Il peut prendre des coups, il peut le donner, il peut le distribuer. »

Okolie n’a défendu son titre qu’en mars et a donc dû participer directement à un camp d’entraînement de huit semaines. Riakporhe pense que ce combat arrive trop tôt pour lui et qu’Okolie s’est mis sous pression.

Avant l’affrontement des poids lourds WBO de ce week-end entre Okolie et Billam-Smith, découvrez quelques-uns des meilleurs combats pour le titre mondial britannique qui ont eu lieu sur Sky Sports



« Il ne s’est pas donné beaucoup de temps pour rectifier ses fautes. Lors du dernier combat, il faisait la même chose – beaucoup de coups de poing et de maintien dès le premier tour. Je pense qu’il va être pénalisé », a déclaré Riakporhe.

« Dans le dernier combat, il a eu un point déduit et si Shane McGuigan et Chris Billam-Smith proposent un plan décent et qu’il commence à tenir dès le début et qu’il se fait déduire trois points, trois avertissements, c’est tout, je pense qu’il le ferait en fait perdre.

« Je pense qu’ils vont définitivement s’assurer qu’il ne tient pas parce que Lawrence Okolie est connu pour tenir après avoir lancé ses coups.

« Je suppose qu’ils ont définitivement protesté contre cela auprès de l’arbitre pour s’assurer que cela ne se produise pas. Cela va laisser [Okolie] désavantagé parce qu’il a gagné beaucoup de combats avec un style de frappe et de maintien, de frappe et de saisie.

« Respect à Lawrence Okolie, il s’est mis beaucoup de pression et je pense que ça va être plus difficile qu’il ne l’avait réellement imaginé. »

