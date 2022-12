Richard Riakporhe et Chris Billam-Smith peuvent décrocher des titres mondiaux l’année prochaine – leurs itinéraires vers les combats de championnat révélés | Nouvelles de boxe

Les poids lourds britanniques Richard Riakporhe et Chris Billam-Smith peuvent tous deux s’attendre à se battre pour les titres mondiaux en 2023.

Mais ils devront réussir leurs prochains combats.

Billam-Smith boxe Armend Xhoxhaj le 17 décembre, en direct sur Sports du cieltandis que Riakporhe boxera au début de la nouvelle année.

Chris Billam-Smith vise un combat pour le titre mondial après son combat dans sa ville natale à Bournemouth contre Armend Xhoxhaj en décembre



Riakporhe de Londres est bien placé pour un tir au champion WBC Ilunga Makabu.

Le président de la WBC, Mauricio Sulaimain, a déclaré Sports du ciel: “Absolument, il [Riakporhe] est un combattant formidable, il est venu sur la scène mondiale et je suis sûr que nous aurons de ses nouvelles.

“Nous avons été en communication avec BOXXER et il semble que ce soit réel. Ilunga Makabu a un [mandatory] défense prévue pour l’année prochaine. Mais chaque fois qu’il pourrait se battre dans une défense volontaire [against Riakporhe] et j’attendrai certainement avec impatience qu’une nouvelle grande perspective entre dans le mix.”

Arsen Goulamirian détient le titre WBA des poids lourds et son équipe envisage déjà un combat potentiel avec Riakporhe ou Billam-Smith.

Billam-Smith bat Isaac Chamberlain par décision dans une bataille épique de 12 rounds à Bournemouth



Yohan Zaoui, qui représente Goulamirian a déclaré Sports du ciel: “Après trois ans sans combattre, Arsen a prouvé qu’il était un vrai champion [beating Aleksei Egorov last month] et il sera plus fort lors du prochain combat. Il est prêt à se battre contre n’importe qui et à prouver qu’il est le meilleur cruiserweight au monde.

“Un combat contre Billam-Smith ou Riakporhe serait explosif et intéressant pour tous les fans de boxe. J’ai eu un excellent feeling avec Ben Shalom, je serai ravi de travailler avec lui sur ce combat”, a-t-il poursuivi.

“En tout cas Arsen combattra en mars prochain.”

Riakporhe a des options pour atteindre le niveau mondial (Image : Lawrence Lustig/BOXXER)





Ben Shalom de BOXXER promeut les deux Britanniques et a déclaré : “Billam-Smith et Riakporhe se battront tous les deux pour les titres mondiaux.

“Ce sera une grande année pour les poids lourds. Richard sortira en janvier, Billam-Smith en tête d’affiche en décembre. J’espère que nous verrons Lawrence Okolie revenir sur la scène.

“C’est une énorme, énorme année pour les cruiserweights. Jai Opetaia [the IBF champion] veut aussi se battre au Royaume-Uni. Goulamirian le fait. Je suis sûr que nous allons voir une division cruiserweight explosive l’année prochaine.”