Richard Riakporhe dit que ses rivaux britanniques ne « mentionneront pas mon nom » après avoir ressenti la force de son pouvoir éliminatoire | Nouvelles de boxe

La puissance de frappe brute de Richard Riakporhe a brisé des os, choqué ses rivaux britanniques et même bloqué sa propre carrière.

Tout en soignant une main effacée, Riakporhe ne pouvait toujours pas s’empêcher de sourire.

Son poing droit destructeur était couvert de fractures, tout comme il était à portée de main d’un combat pour le titre mondial.

Alors que d’anciens adversaires se battaient pour son titre britannique, Riakporhe a regardé et attendu une certaine reconnaissance.

Image:

Riakporhe revient contre Krzysztof Twardowski ce soir, en direct sur Sky Sports



« C’est drôle. C’était presque comme s’ils ne voulaient pas mentionner mon nom. Comme si je n’existais pas », a déclaré Riakporhe à Sky Sports.

« Tout le monde l’a remarqué.

« J’ai commencé à être inondé de messages, partout dans mon Twitter et Instagram. ‘Que se passe-t-il? Qu’est-ce que tu fais?' »

Le concurrent des cruiserweight avait matraqué et battu les noms établis dans sa division, provoquant peut-être l’incrédulité parmi les combattants qui devaient vaincre le robuste Londonien.

Sam Hyde a subi un gonflement horrible au-dessus de son œil alors qu’il était arrêté par Riakporhe, qui a ensuite envoyé des ondes de choc dans les jambes de Tommy McCarthy lors d’une superbe victoire à élimination directe.

Image:

Le Londonien a affiché son pouvoir destructeur contre Sam Hyde



Image:

Hyde a été arrêté au huitième tour



Chris Billam-Smith et Jack Massey, deux autres combattants préférés, ont été blessés et dépassés par Riakporhe, mais ce coup de poing sauvage a mis son corps à rude épreuve.

« Je mettais ma main dans le gant, serrant le poing, juste parce qu’il y avait différentes douleurs partout dans mes mains. Douleurs aiguës », a admis Riakporhe.

Le joueur de 31 ans insiste sur le fait qu’il est désormais une proposition plus dangereuse, malgré une absence de près de deux ans du ring.

Riakpore s'est blessé à la main lors d'une victoire dramatique pour le titre britannique



Riakpore s’est blessé à la main lors d’une victoire dramatique pour le titre britannique



Riakporhe s’est associé au nouvel entraîneur Angel Fernandez, affinant d’abord son coup blessant tandis que sa main droite était maintenue par des épingles, et il prévoit de déclencher des combinaisons plus nettes sur Krzysztof Twardowski ce soir, en direct sur Sky Sports.

« Ne dites pas ces secrets à mes adversaires », rit Riakporhe.

« Chaque personne que j’ai combattue, j’ai blessé. Mon record est de 11 victoires, huit KO. La seule raison pour laquelle je n’ai pas obtenu les autres KO est que mon côté technique manquait.

Regardez la victoire dévastatrice de Riakporhe sur Tommy McCarthy



Regardez la victoire dévastatrice de Riakporhe sur Tommy McCarthy



« Si je veux ces KO, j’ai besoin d’une équipe qui travaille autour de moi, et je dois la monter d’un niveau. J’ai besoin d’avoir une équipe de type championnat du monde construite autour de moi.

« J’ai Angel Fernandez et il a été absolument phénoménal. Mon QI de boxe s’est tellement amélioré.

« Chaque jour, j’ai une révélation. Comment se fait-il que je ne le savais pas ? »

Fernandez fait partie du cercle restreint d’Anthony Joshua, un membre spécialisé de l’équipe d’entraîneurs, et Riakporhe a renforcé son amitié avec le poids lourd avant la défaite du week-end dernier contre Oleksandr Usyk.

« Je l’ai connu [Joshua] depuis très longtemps, remontant probablement à 12 ans », a déclaré Riakporhe

« La boxe, s’entraînant dans les amateurs quand il allait aux combats de championnat du monde.

« Nous avons des notions similaires vis-à-vis de la vie, de redonner. Orienté vers la communauté. Il m’a aidé, m’a donné beaucoup de bons conseils.

« Je me souviens même après le combat de Pulev. Une semaine après le combat, nous nous sommes entraînés. Cela montre juste le type de dévouement qu’il a pour le sport, même s’il a tellement accompli. Vous devez respecter cela et ça déteint.

« On pourrait penser: ‘Une fois que j’aurai gagné ces millions, je serai aux Bahamas, avec un cocktail et les jambes tendues.’ Mais ces gars sont de retour au gymnase et ils ont faim.

« Ce fut un honneur d’être entouré de gens comme Joshua. »

Avec sa main droite désormais « complètement guérie », Riakporhe reprend sa poursuite des champions du monde de la division, qui devrait conduire vers un autre combattant britannique explosif, le champion WBO Lawrence Okolie.

Dilan Prasovic a été éliminé au troisième tour alors qu’Okolie terminait son dernier travail de démolition sur le projet de loi Joshua vs Usyk.

Okolie a appelé à des affrontements pour l’unification, mais le retour de Riakporhe a l’intention d’imposer un combat en remportant lui-même un titre mondial ou en augmentant la demande du public pour s’assurer qu’il ne peut tout simplement pas être ignoré.

Riakporhe dit qu'il va bientôt se tester au niveau du titre mondial



Riakporhe dit qu’il va bientôt se tester au niveau du titre mondial



« Tout ce que je veux, c’est devenir un champion du monde unifié », a déclaré Riakporhe.

« C’est dans mon esprit. Ce n’est pas suffisant pour devenir champion du monde pour moi, et je sais que je peux le faire.

« Imaginez ça, à l’O2 ou à Wembley. Deux cruiserweights, deux gagnants. Des gens qui pensent qu’ils sont les meilleurs et qui mélangent. Nous allons tout mettre en jeu.

« Je sais comment ça se passerait. Je sais exactement comment ça se passerait. »

