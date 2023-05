Richard Riakporhe appelle à la confrontation entre Chris Billam et Smith pour le titre mondial : « Le moment est venu ! » | Nouvelles de boxe

Richard Riakporhe a déjà battu Chris Billam-Smith. Maintenant, il veut le combattre à nouveau pour le titre mondial WBO nouvellement remporté par Billam-Smith.

Riakporhe a remporté une victoire par décision partagée sur Billam-Smith en 10 rounds en 2019. Il reste le seul combattant professionnel à avoir battu Billam-Smith.

Riakporhe est lui-même invaincu et sa dernière victoire contre Krzysztof Glowacki l’a placé dans le cadre pour son propre titre mondial.

Il veut que cela vienne contre Riakporhe.

« C’est grand et c’est ainsi que nous avons en quelque sorte envisagé le match revanche, sur cette scène, à ce niveau. Et quel meilleur moment ? Le moment est venu. Pourquoi pas ? » Riakporhe a dit Sports du ciel.

« Alors voyons comment tout se passe. Nous allons avoir des réunions la semaine prochaine et nous allons voir ce qui se passe. »

Il a cependant ajouté: « Je ne veux rien enlever à CBS. CBS, vous avez fait quelque chose d’incroyable.

« Vous avez battu un champion invaincu et de cette façon, quelques renversements et vous avez clairement gagné.

« Vous devez lui donner du respect ou son dû. Je ne veux pas venir pleuvoir sur le défilé aussi parce que c’est sa nuit. Mais bien sûr, nous voulons le laisser profiter de cela et ensuite nous pourrons parler affaires. »

Riakporhe, cependant, a maintenu qu’il serait un combat plus difficile pour Billam-Smith.

« Si quelqu’un me connaît, il sait que j’ai beaucoup plus à mon jeu qu’Okolie de toute façon », a déclaré Riakporhe. « J’ai un bon QI maintenant. Je sais ce que je fais. J’ai de l’expérience. Il devrait faire face à bien plus que simplement essayer de me retirer la main droite.

« Mes derniers disons quatre combats, je les ai probablement assommés avec ma main gauche. C’est donc autre chose à laquelle vous devez penser. »

Mais il sait également que la volonté unique de gagner de Billam-Smith le rend redoutable.

« Il avait l’air blessé mais il voulait vraiment avoir ce ‘W’ et il était prêt à faire n’importe quoi. Je pouvais le voir dans ses yeux. Je pouvais le voir dans son comportement, son langage corporel. C’était sa nuit », Riakporhe a dit.

Image:

Riakporhe veut affronter son rival familier Billam-Smith pour le titre mondial





« Ce sont toujours des hommes difficiles à battre. C’est pourquoi, lorsque vous affrontez un combattant comme celui-là, qui, vous le savez, a du cœur, vous savez juste que vous allez passer une longue nuit.

« Et si vous ne décrochez pas ce coup, ça va être plus long. »

Que devrait faire ensuite Okolie ?

Plus tôt cette année, Riakporhe a eu une altercation avec Okolie et leur rivalité ne s’est pas encore estompée.

Riakorphe a critiqué la performance d’Okolie samedi.

« Il y a quelque chose dans son style qui ne colle pas avec le nouvel entraîneur », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas, peut-être qu’il y a quelque chose dans son esprit, je pense qu’il a aussi perdu beaucoup de confiance. Il y a beaucoup de facteurs. Mais qui sait ? »

Image:

Riakporhe insiste sur le fait qu’il est un combattant dangereux à deux mains





Okolie a une clause de revanche et pourrait donc imposer un deuxième combat avec Billam-Smith. Mais Riakporhe pense qu’il devrait maintenant passer aux poids lourds. À 6 pieds 5 pouces, il ne peut pas être facile pour Okolie de continuer à faire du cruiserweight.

« Peut-être qu’il a besoin de faire ça », a déclaré Riakporhe à propos de la progression d’Okolie. « Même la résistance au coup de poing semblait un peu fragile. De toute façon, il ne se fait pas prendre avec beaucoup de tirs, alors pourquoi peut-il y avoir un certain type de problèmes lorsqu’il est touché avec des crochets gauches comme ça ? Cela n’a pas de sens.

« Peut-être que je pense qu’il est temps qu’il grandisse dans son vrai poids corporel et laisse le cadre prendre du poids. »