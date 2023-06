Richard Ravitch, fonctionnaire qui a guidé New York pendant la crise budgétaire, décède à 89 ans

NEW YORK (AP) – Richard Ravitch, ancien lieutenant-gouverneur et leader civique de longue date connu pour son rôle dans la direction de New York à travers la crise budgétaire des années 1970 et la stabilisation de son système de transport en commun dans les années 1980, est décédé à l’âge de 89 ans .

Sa mort dimanche dans un hôpital de Manhattan a été confirmée par sa femme, Kathleen Doyle.

Ravitch, un New-Yorkais de longue date, a été fréquemment appelé pendant six décennies à démêler certains des problèmes les plus épineux de la région, gagnant une réputation de réparateur du secteur public qui a apporté un langage coloré et des opinions bien arrêtées aux querelles budgétaires et aux négociations.

Alors qu’il travaillait comme promoteur immobilier pour l’entreprise familiale, il a été enrôlé pour la première fois par le gouverneur Hugh Carey en 1975 pour aider à sauver la société de développement urbain défaillante de New York, en élaborant un plan de sauvetage qui a aidé l’entité étatique à éviter la faillite.

Plus tard cette année-là, Ravitch a organisé un plan de sauvetage de dernière minute avec le syndicat des enseignants de la ville qui a permis à New York d’éviter la faillite.

En 1979, Carey, un démocrate, a nommé Ravitch à la tête de la Metropolitan Transportation Authority, qui exploite le plus grand système de transport en commun du pays. Pour sauver le système en pleine désintégration, il s’est endetté pour financer les réparations et a menacé d’augmenter les tarifs afin d’obtenir un financement de l’État – une décision qui a surpris et irrité Carey.

Ravitch a travaillé sans salaire, survivant à une grève des transports en commun tout en créant le Metro-North Railroad et en réimaginant le processus de budgétisation de l’agence.

« À bien des égards, il est l’un des pères du système de transport en commun que nous avons aujourd’hui », a déclaré lundi Janno Lieber, le chef de la MTA, dans un communiqué.

Ravitch a quitté le MTA en 1983 après avoir affronté le gouverneur Mario Cuomo, mais est resté une figure influente à New York, dirigeant la commission de révision de la charte de la ville, aidant à sauver la Bowery Savings Bank et menant une campagne « outsider » ratée contre le maire de l’époque, Ed. Koch.

Il est revenu à la politique en 2009 lorsqu’il a été nommé lieutenant-gouverneur par le gouverneur David Paterson, un poste qu’il a décrit plus tard, avec une honnêteté caractéristique, comme «l’expérience la plus inutile de ma vie».

Même au cours de ses derniers mois, il a été un observateur attentif des difficultés budgétaires de New York, publiant une série d’articles d’opinion plus tôt cette année qui appelaient les chefs d’État à combler les déficits budgétaires du MTA grâce à de nouvelles sources de revenus.

Dans un communiqué, la gouverneure Kathy Hochul a décrit Ravitch comme « un titan du monde civique de New York qui a laissé une marque indélébile » sur l’État.

Ravitch laisse dans le deuil sa femme, deux enfants et treize petits-enfants.

Jake Offenhartz, Associated Press