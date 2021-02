DEATH in Paradise, Richard Poole, a laissé les fans en larmes alors qu’il revenait FINALEMENT ce soir – mais avec une tournure déchirante.

Le drame policier de la BBC célèbre sa 10e série et a confirmé que Ben Miller ferait une apparition spéciale en tant que Richard comme un régal supplémentaire pour les fans.

* Spoilers à venir pour le dernier épisode de Death in Paradise *

Ben était le premier détective de la série quand elle a commencé en 2011, mais est partie au début de la troisième série lorsque Richard a été brutalement assassiné.

Le fait qu’il soit mort a laissé les fans spéculer sur la possibilité pour le personnage de revenir, mais ils ont finalement obtenu la réponse dans l’épisode de ce soir.

L’épisode était le deuxième d’une émission spéciale en deux parties qui a vu le détective actuel de l’émission DI Neville Parker (Ralf Little) et Florence Cassell (Josephine Jobert) enquêter sur le meurtre d’un pianiste classique.

L’affaire complexe a également conduit la propriétaire du bar Catherine Bordey à être attaquée par un assaillant mystérieux et le commissaire Patterson a appelé sa fille Camille à Paris.

Camille (Sara Martins) est immédiatement retournée à Sainte Marie pour aider dans l’affaire, et l’épisode de ce soir l’a vue réfléchir à son séjour sur l’île avant son déménagement en France.

Camille avait été dévastée par la mort de Richard, et dans une scène touchante sur la plage, elle l’a retrouvé alors qu’elle partageait ses inquiétudes quant à savoir si Catherine sortirait de l’opération.

Assis à côté d’elle sur le sable, Richard était habillé et botté comme il l’a toujours été, et lui a conseillé de garder la foi.

Il a dit: « Mon point est, ils ont toujours été un groupe robuste – les Français – stoïque, regardez Jeanne d’Arc. »

Il a ensuite ajouté solennellement: «Mais s’il y a une chose que je sais plus que quiconque, une chose que j’ai apprise, c’est que ressentir des regrets pour des choses que vous n’avez jamais faites ou que vous n’avez jamais dites, c’est une perte de temps.

« Tout ce qui compte, c’est comment nous agissons ici et maintenant, en ce moment, [so] prenez ce moment pendant que vous l’avez pour aller et être avec elle, tenez-lui la main et dites-lui simplement que … vous l’aimez. «

Ses mots semblaient rappeler leur relation, qui avait développé des nuances romantiques avant sa mort, et il semblait qu’il le disait avec le cœur, pas seulement en lui conseillant ce qu’il fallait dire à sa mère.

Alors que les larmes coulaient sur le visage de Camille, elle regarda à ses côtés et Richard était parti, révélant que tout cela avait été un rêve doux-amer.

Les téléspectateurs étaient également en larmes devant cette tournure déchirante et se sont tournés vers Twitter pour discuter de la scène touchante.

Une personne a dit: « JE SUIS SOBBING »

Un autre a ajouté: « Brillant camée fantôme de #benmiller »

Un troisième a fait remarquer: « Wow scène très émouvante sur Death in Paradise »

Death in Paradise est disponible pour regarder sur BBC iPlayer.