Richard Pettibone, l’artiste qui s’est approprié l’art des autres, décède à 86 ans

Richard Pettibone, un peintre dont le travail énigmatique consistait à copier des œuvres d’art contemporaines célèbres et à exposer ensuite ces sosies à plus petite échelle, est décédé le 19 août à l’âge de 86 ans. Un représentant de la galerie Castelli de New York, qui expose Pettibone depuis 1969, a déclaré qu’il était décédé des suites d’une chute.

Dans les années 1960, bien avant l’apogée de l’art d’appropriation, deux décennies plus tard, Pettibone a commencé à réaliser des répliques de tableaux d’Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Frank Stella et d’autres. Contrairement à Sturtevant, un autre artiste célèbre pour avoir copié des œuvres célèbres de géants de l’art contemporain, Pettibone a produit des objets dont la taille était clairement différente des originaux.

La plupart des tableaux de Pettibone étaient bien plus petits que leurs matériaux d’origine. Ce choix faisait partie du jeu conceptuel de Pettibone pour déterminer ce qui constitue la valeur. Il a notamment commencé ce projet dans les années 60, à une époque où le marché de l’art était en pleine expansion.

L’œuvre n’était que partiellement destinée à être une parodie. « Stella pense que je me moque de lui, et il a raison, je me moque de lui », a déclaré un jour Pettibone. L’art en Amérique« Mais je l’admire aussi beaucoup. Mais je me demande : s’il pense vraiment qu’une œuvre d’art n’a pas de sens, qu’elle n’est que de la peinture sur une toile, alors comment se fait-il que sa création ait tellement plus de valeur que la mienne ? »

Plus tard, Pettibone se mit également à copier des sculptures, produisant des versions miniatures exactes des boîtes Brillo de Warhol et des ready-made de Duchamp. Le critique Ken Johnson a un jour noté que Duchamp était « le grand sorcier de l’art moderne, M. Pettibone l’un de ses apprentis les plus astucieux ».

Pettibone est né en 1938 à Los Angeles et a étudié à l’Otis Art Institute. Sa première grande exposition a eu lieu en 1964 à la galerie Ferus, où Warhol avait exposé deux ans plus tôt ses peintures de boîtes de soupe Campbell, provoquant l’ire des critiques et des artistes. « Beaucoup, beaucoup d’autres artistes qui l’ont vu l’ont vraiment détesté », a déclaré Pettibone AiA « Ils frappaient les tables avec colère, en criant : « Ce n’est pas de l’art ! » Je leur ai dit : « C’est peut-être la pire œuvre d’art que vous ayez jamais vue, mais c’est de l’art. Ce n’est pas du sport ! »

L’exposition Warhol a été formatrice pour Pettibone, qui a ensuite réalisé ses propres peintures à base de soupe Campbell. Ces peintures étaient si fidèles à l’œuvre de Warhol qu’elles portaient même le nom de l’artiste pop estampé dessus. La seule différence était que le nom de Pettibone était estampillé à côté.

Lorsqu’il n’imitait pas les chefs-d’œuvre récents, Pettibone était obsédé par le poète Ezra Pound, dont il copiait fidèlement les couvertures de livres pour une série réalisée dans les années 90. Pettibone a également réalisé des peintures photoréalistes dans les années 70.

Bien qu’il ne soit pas vraiment sous-estimé à New York, la ville où il a vécu une partie de sa carrière, Pettibone n’est peut-être pas aussi connu que des artistes comme Sherrie Levine et Louise Lawler, deux artistes de la Pictures Generation connues pour utiliser des images d’œuvres d’art célèbres dans leurs photographies. Mais Pettibone a reçu ce qui lui était dû au niveau institutionnel sous la forme d’une rétrospective en 2005, organisée par le Tang Museum and Art Gallery du Skidmore College en collaboration avec le Laguna Art Museum de Californie.

« M. Pettibone est un connaisseur et un explorateur attentif de la principale source de la création artistique : le simple amour de l’art », a écrit Roberta Smith dans son Le New York Times revoir de cette exposition. « Son travail rend transparent le mélange complexe de discernement, d’admiration et de compétition qui pousse les artistes à créer quelque chose qu’ils peuvent appeler leur propre. »