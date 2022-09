Richard Osman révèle sa “nouvelle série” secrète depuis qu’il a quitté Inutile

RICHARD Osman a révélé sa “nouvelle série” secrète depuis qu’il a quitté Inutile.

En avril, The Sun a rapporté comment Richard, 51 ans, avait décidé de quitter la série après 13 ans.

Rex

Bbc

Richard a quitté l’émission de quiz à succès plus tôt cette année après 13 ans pour se concentrer sur son écriture[/caption]

Alors que Richard anime toujours sa série BBC Two House of Games, il consacre une grande partie de son temps à son écriture.

La star a publié trois romans à succès jusqu’à présent, The Thursday Murder Club, The Man Who Died Twice et ce mois-ci The Bullet That Missed.

La trilogie fait partie de la série Thursday Murder Club, et Richard a maintenant confirmé qu’il y aura trois autres livres dans la saga.

En plus de cela, il crée également une nouvelle série de livres mettant en vedette un tout nouveau groupe de personnages.

S’adressant à Twitter jeudi, il a écrit: “Bonne nouvelle! Les tomes 4, 5 et 6 de la série #TheThursdayMurderClub sont en route. Et une toute nouvelle série à venir aussi !

The Bullet That Missed a été révélé la semaine dernière et a battu un record de ventes, devenant le livre cartonné de fiction pour adultes le plus vendu par un auteur britannique.

Le quatrième livre de la série The Thursday Murder Club sortira en septembre 2023 et est actuellement sans titre.

Pendant ce temps, sa nouvelle série sera lancée en 2024 et se concentre sur un père et sa belle-fille qui dirigent leur propre société d’enquête privée.





Il les voit voyager à travers le monde, résolvant des mystères que personne d’autre ne peut.

Richard a déclaré dans un communiqué: «Je suis tellement ravi d’écrire plus de livres du Thursday Murder Club chez Viking, le gang ne pouvait pas souhaiter un foyer plus heureux.

“Et je suis secrètement excité depuis un moment maintenant par ma nouvelle série, que je pense que les lecteurs vont adorer.

“Plus de détails bientôt, je le promets, mais pour l’instant, voici un toast à plus de Joyce, Elizabeth, Ibrahim et Ron, et à quelques nouveaux amis aussi.”

presse

Richard a publié le troisième livre de la série Thursday Murder Club plus tôt ce mois-ci[/caption]