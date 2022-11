Richard Osman fait rougir les fans avec une blague classée X pendant Only Connect

RICHARD Osman a fait rougir les fans avec une blague classée X pendant Only Connect.

L’homme de 51 ans a gagné une légion de fans grâce à ses rôles dans les émissions de quiz Pointless et sa propre House of Games.

Rex

Bbc

Richard tweetait avec l’édition de mardi de Only Connect, qui est hébergée par Victoria Coren Mitchell[/caption]

Cependant, il semble que la soif de connaissances et de quiz de Richard signifie qu’il aime aussi écouter d’autres émissions et mardi, il a tweeté sur Only Connect.

Le programme BBC Two est animé par Victoria Coren Mitchell et voit deux équipes essayer de trouver les liens entre des choses qui semblent ne pas être liées.

Cela demande de la patience et une réflexion latérale et Richard était clairement satisfait de lui-même lorsqu’il a tweeté: “J’ai eu celui-là #onlyconnect.”

Un fan a répondu: “Est-ce que c’est le spectacle où le store monte et vous voyez leurs dongs?”

En savoir plus sur Richard Osman TRAVAIL DE FISSURATION Richard Osman exprime clairement ses sentiments sur le dernier hôte invité Pointless PAS HEUREUX Richard Osman critiqué pour avoir « comploté contre » le principal concurrent de House of Games

La star effrontée a répondu: “C’est Boner-ly Connect.”

Cela a suscité une vague de réponses de la part de ses partisans, avec une écriture : “Only Erect”.

Un autre a tweeté: “Pas de vipère cornue s’il vous plaît.”

Pendant ce temps, d’autres ont donné des noms grossiers à plus de jeux et de jeux-questionnaires, y compris The Cube.





Pendant ce temps, les fans de House of Games ont tous eu la même plainte concernant la liste des célébrités de la semaine dernière.

Quatre visages célèbres sont revenus pour un autre essai au titre; Tim Key, Jamie Laing, Laura Whitmore et Sunetra Sarker.

Mais Tim a laissé certains téléspectateurs à la maison déchaînés, avec un écrit: «Je viens de rattraper le #houseofgames de la semaine dernière. Ce type de Tim Key est un pos dégoûtant et arrogant.

Un autre a écrit : « #houseofgames me fait tellement mal cette semaine. Tim Key est un a ** e tellement arrogant et condescendant. Ce n’est pas le plus grand fan de Jamie, mais il ne mérite pas qu’on lui parle de cette façon.

Un troisième a écrit : “Quand #houseofgames est ruiné parce que vous ne supportez pas la mauvaise grâce de #TimKey.”

House of Games est diffusé en semaine à 18 h sur BBC Two, Only Connect est diffusé le lundi à 20 h sur BBC Two.