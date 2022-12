Richard Osman de House Of Games épouse la fiancée de Doctor Who et partage la première photo du mariage

RICHARD Osman s’est marié avec la star de Doctor Who, Ingrid Oliver.

L’hôte de Pointless, 43 ans, a partagé la première photo de ses noces ce week-end aux côtés de sa nouvelle épouse Ingrid, 44 ans.

instagram/@ingrid_oliver

Le couple est sorti ensemble pendant deux ans avant de se marier[/caption]

Richard a légendé le cliché, qui les voit marcher main dans la main : « La journée la plus magique et la plus joyeuse de samedi avec ma belle épouse @ingrid_oliver. Entouré de merveilleux amis et famille, une journée pleine d’amour et de rires. Nous sommes tellement, tellement heureux .”

Ingrid – qui est surtout connue pour avoir joué Petronella Osgood dans l’émission à succès de la BBC – avait l’air incroyable dans une robe blanche à manches longues bouffantes, des perles et un train.

La star de House of Games, Richard et Ingrid, a annoncé qu’ils s’étaient fiancés en mai de cette année après deux ans de relation.

Discutant de ses projets de mariage plus tôt cette année, Richard a déclaré: «Nous le sommes.

“Nous allons nous marier en décembre, ce qui est charmant et ce sera un mariage très peu showbiz, juste tous nos amis d’école. Je ne peux pas attendre.

Parlant de la façon dont ils se sont rencontrés, Richard avait précédemment déclaré à Hello ! : « Ingrid est venue sur House of Games. Je savais qui elle était grâce aux réseaux sociaux. Nous ne nous étions jamais rencontrés – je ne l’avais jamais rencontrée. J’avais une petite étincelle dans les yeux, je l’admets.

«Elle est venue, nous avons filmé ce jour-là ensemble. Notre premier rendez-vous est complètement filmé. Après le tournage, je me suis dit : ‘Comment puis-je lui demander à boire, c’est difficile.’ »

L’année dernière, Richard a expliqué à quel point Ingrid a rendu sa vie complète, racontant à Desert Island Discs: «Je suis content de moi, j’ai ces beaux enfants, j’ai rencontré la femme avec qui je vais être pour le reste de ma vie.

“Cette chose de compétition et d’ambition, vous vous rendez vite compte que le carburant de fusée disparaît et c’est une question de bonheur et mes enfants m’apportent le bonheur et Ingrid m’apporte le bonheur.”

Richard a deux enfants adultes – Ruby et Sonny – d’un précédent mariage qui s’est terminé en 2007.

Plus tard, il est sorti avec la star de la radio Absolute Emily Sean et le chanteur de jazz Sumudu Jayatilaka.

Bbc

Ingrid est surtout connue pour son rôle dans Doctor Who[/caption]