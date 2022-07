Richard Moore, chef du MI6, doute que l’Iran veuille un accord sur le nucléaire

“Je ne pense pas que le guide suprême de l’Iran veuille conclure un accord”, a déclaré Richard Moore, le chef du MI6, à Jim Sciutto de CNN lors d’une interview au Forum sur la sécurité d’Aspen, ajoutant qu’il était “sceptique” à l’égard du guide suprême. motifs. “Je pense que l’accord est absolument sur la table et les puissances européennes et l’administration ici sont très, très claires à ce sujet et je ne pense pas que les Chinois et les Russes sur cette question le bloqueraient. Mais je ne pense pas pense que les Iraniens le veulent.”

Les espoirs d’un retour au plan d’action global conjoint de 2015 semblent s’estomper alors que le président Joe Biden fait pression pour un accord sous la pression des alliés du Moyen-Orient pour contenir l’Iran. Biden a déclaré la semaine dernière que la diplomatie était la meilleure voie pour empêcher l’Iran d’obtenir une arme nucléaire et que les États-Unis ne permettraient pas au pays d’en obtenir une. Il a également reconnu que les États-Unis “n’attendraient pas indéfiniment” une réponse des dirigeants iraniens sur un accord.

Vendredi, un haut responsable américain a suggéré qu’il y avait encore une chance que l’accord puisse être sauvé.

La sous-secrétaire d’État aux Affaires politiques, Victoria Nuland, a laissé entendre que Téhéran était toujours intéressé à parvenir à un accord, notant qu'”ils n’ont pas encore renversé la table” et “qu’ils ne se sont pas éloignés alors qu’ils auraient pu le faire au cours de ces nombreux mois”. où l’accord a été prêt et assis là.”

Nuland a déclaré qu’il appartenait à l’Iran – et finalement à Khamenei – d’accepter l’accord qui a été sur la table.

“Cela remettrait leur pétrole sur le marché. Cela les soulagerait de certaines des sanctions qui ont été imposées. Mais pour l’instant, ils n’ont pas choisi d’emprunter cette voie”, a-t-elle déclaré à Sciutto lors de la Forum sur la sécurité d’Aspen vendredi.

Nuland a déclaré que si Khamenei “n’accepte pas l’accord, nous allons devoir augmenter la pression, bien sûr”. Elle n’est pas entrée dans les détails de ce que cette pression entraînerait.

Les pourparlers entre les responsables américains et iraniens à Doha, au Qatar, négociés par l’Union européenne le mois dernier concernant l’accord se sont terminés sans progrès. Après les pourparlers, Nasser Kanani, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a tweeté que l’Iran avait présenté “ses idées et suggestions opérationnelles”, ajoutant que Mora et le négociateur iranien Ali Bagheri Kani “resteront en contact concernant la poursuite des pourparlers et la prochaine étape”.

Robert Malley, envoyé spécial des États-Unis pour l’Iran, a fait écho mardi aux sentiments de Biden et a déclaré que la probabilité de relancer le plan d’action global conjoint de 2015 “diminue de jour en jour”. Il a également déclaré qu’il n’y avait pas de délai fixé pour que Téhéran revienne en conformité avec l’accord nucléaire, mais que la fenêtre “se ferme assez rapidement” et “à un moment donné, je pense qu’il deviendra évident pour tout le monde que le l’offre n’est plus disponible.”

“Si l’Iran veut revenir dans l’accord, ce qu’il dit vouloir faire, il y a un moyen très simple de le faire qui est d’accepter les termes que, non pas les États-Unis, mais l’Union européenne en sa qualité de coordinateur se sont enrôlés auprès de nous, se sont enrôlés auprès des Iraniens”, a déclaré Malley à Sara Sidner de CNN sur “Amanpour”, ajoutant qu’il avait proposé ce qu’ils considéraient comme une “proposition équitable”. “Nous sommes prêts à nous mettre d’accord sur cette base, nous attendons que l’Iran dise la même chose.”

En 2018, les États-Unis se sont retirés de l’accord nucléaire sous le président de l’époque, Donald Trump, qui l’a qualifié de “défectueux dans son cœur” et l’Iran a de plus en plus rejeté les restrictions à son programme nucléaire imposées par l’accord.