L’acteur Charles Richard Moll est décédé vendredi à l’âge de 80 ans.

Connu principalement pour le rôle de l’huissier Aristote Nostradamus « Bull » Shannon dans l’émission NBC. Cour de nuit, l’acteur serait décédé paisiblement dans sa maison californienne. Né le 14 janvier 1943, Moll se distinguait en partie par sa grande taille : mesurant 6’8 et avec une voix grave, il incarnait régulièrement des personnages imposants, comme l’abominable bonhomme de neige dans la comédie de 1981. Homme des cavernes. Ses débuts d’acteur ont eu lieu dans un biopic de 1977. Brigham; à partir de ce moment-là, il a eu un travail constant au cinéma et à la télévision. Du point de vue du genre, il a joué dans des films comme ceux de 1982 Mauvais langage (comme le Père Lorenzo Esteban) et les années 1983 L’épée et le sorcier (Xussie) ; à la télévision, il est apparu sous le nom de Yarat dans Buck Rogers au 25e siècle et Slan Quince en 1992 Highlander série. Les enfants des années 90 se souviendront peut-être aussi de lui en tant que Drifter dans Nickelodeon. 100 actes pour Eddie McDowd.

Moll poursuivait en disant Harvey Dent/Deux-Faces dans Batman : la série animée la même année, et reprendra plus tard le rôle de Les nouvelles aventures de Batman et une version différente du personnage dans Batman : le courageux et l’audacieux. (Moll est le quatrième acteur du film bien-aimé B:TAS décèder au cours de l’année écoulée, précédé de Henri Silva, Kévin Conroyet plus récemment Arleen Sorkin.) Au-delà de cela, il a également exprimé des personnages dans Superman : la série animée, le projet Zeta, Justice League, et Freakazoïde. Il ferait également du doublage pour Marvel avec le Homme araignée dessin animé (comme Scorpion, en remplacement de l’acteur original Martin Landau) et L’incroyable Hulk (Abomination). Il a également joué quelques rôles dans des jeux vidéo, interprétant Devil Hulk dans les années 2005. L’Incroyable Hulk : Destruction Ultime et le diable dans les années 2010 L’enfer de Dante.

Par BDIMcertains des derniers rouleaux crédités de Moll remontent à la fin des années 2010 avec celui de 2017. Cirque Kane et Tuer les Belles l’année suivante. Mais son Wikipédia recense deux autres films qui seraient en post-production : le film d’horreur. Murmures et ombres, et le documentaire Sorciers celluloïd dans la vidéo Wasteland : la saga d’Empire Pictures.

Moll laisse dans le deuil ses deux enfants, Chloé et Mason, et nos pensées vont à leur famille en ce moment.

[via[viaLe journaliste hollywoodien]

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.