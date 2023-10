CNN

—



Richard Moll, un personnage et doubleur vétéran surtout connu pour son rôle d’huissier dans la version originale de “Night Court” de NBC, est décédé, selon Jeff Sanderson, porte-parole de la famille. Il avait 80 ans.

Moll est décédé paisiblement le 26 octobre à son domicile de Big Bear Lake, en Californie, selon un communiqué.

Moll est né à Pasadena, en Californie et a fréquenté l’Université de Californie à Berkeley, selon le site Web Turner Classic Movies.

Lorsqu’il a commencé à jouer, ses premiers emplois étaient dans des publicités et des petits rôles dans des émissions de télévision. Parmi ses premiers crédits figuraient des rôles dans « Welcome Back, Kotter » et « The Rockford Files ». Dans le premier cas, il incarnait un personnage simplement crédité sous le nom de « Big Thug ».

En effet, il était grand – mesurant 6’8″, avec une présence imposante. Dans le monde réel, cependant, Moll n’était pas aussi susceptible d’être reconnu par les téléspectateurs de « Night Court » s’il arborait une chevelure pleine. Son personnage de « Night Court », Bull Shannon, était chauve, au grand cœur et parfois un peu dense, mais pas assez pour atténuer son charme ou sa maîtrise des moments.

“Night Court”, sans aucun doute le rôle le plus remarquable de Moll, a duré neuf saisons sur NBC de 1984 à 1992. La chaîne a relancé la série cette année, avec Jean Larroquette reprenant son rôle de la série originale. Moll n’est jamais apparu sur la nouvelle itération.

Après la diffusion de la série, Moll a gagné des crédits dans des films comme « Jingle All the Way » et « Scary Movie 2 » et dans des émissions de télévision comme « Smallville » et « Spider-Man : The Animated Series ». En fait, le travail vocal représentait une grande partie de sa carrière après « Night Court ». Il était la voix de Two-Face dans « Batman : The Animated Series » et « Batman : The Brave and the Bold » et a joué plusieurs rôles dans les jeux vidéo.

S’adressant au Tampa Bay Times en 1988, Moll a admis que même si sa comédie attirait son attention à l’époque, il n’avait aucune envie de se concentrer uniquement sur des rôles similaires.

«Je veux recommencer à jouer chez les lourds», a-t-il déclaré. « Je ne veux pas être connu uniquement comme un acteur comique. J’adore jouer aux méchants… c’est tellement amusant.

En effet, Moll avait aussi un côté sérieux. En 1989, il a témoigné devant le House Select Committee on Aging pour demander davantage de financement pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer. Son père luttait contre la maladie.

Moll aimait le plein air et a passé sa retraite dans la communauté montagnarde de San Bernardino, à Big Bear Lake. Il laisse dans le deuil son ex-épouse, ses deux enfants et ses deux beaux-enfants.