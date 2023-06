Richard Marles rencontre le général Li Shangfu, alors que le ministre chinois de la Défense refuse de rencontrer officiellement son homologue américain

Le ministre australien de la Défense, Richard Marles, a rencontré son homologue chinois et a appelé à « des interactions sûres et professionnelles » entre les avions et les navires militaires dans la région indo-pacifique.

Marles aurait également fait part de ses inquiétudes concernant la détention continue de citoyens australiens et les questions relatives aux droits de l’homme lors de discussions avec le ministre chinois de la Défense, le général Li Shangfu, lors d’un sommet sur la sécurité régionale à Singapour.

La guerre américano-chinoise n’est pas inévitable, dit Albanese, exhortant les pays à « éviter le pire des cas » En savoir plus

La réunion, qui s’est tenue en marge du dialogue Shangri-La tard samedi, était notable en grande partie parce que Li Shangfu avait refusé d’avoir une réunion formelle avec le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

Li et Austin se sont salués lors de l’ouverture du forum vendredi soir, mais dans un discours prononcé le lendemain, le secrétaire américain à la Défense a déclaré qu' »une poignée de main cordiale pendant le dîner » ne remplaçait pas des pourparlers de fond pour éviter les crises militaires.

« La République populaire de Chine continue de mener un nombre alarmant d’interceptions risquées d’avions américains et alliés volant légalement dans l’espace aérien international », a déclaré Austin.

La question a été discutée lors de la rencontre entre Marles et Li – une décision que le gouvernement australien considère comme la dernière étape pour «stabiliser» les relations entre les deux pays.

Aujourd’hui, j’ai rencontré mon homologue le général Li Shangfu à Singapour. La réunion est une autre étape importante dans la stabilisation des relations entre nos deux pays. pic.twitter.com/6qKMFAsKYf – Richard Marles (@RichardMarlesMP) 3 juin 2023

Marles « a réitéré l’engagement de l’Australie à soutenir la paix, la stabilité et la sécurité dans l’Indo-Pacifique et a parlé de l’importance d’assurer des interactions sûres et professionnelles dans l’air et la mer, dans notre région », selon un compte rendu australien de la réunion.

Le gouvernement albanais a déjà fait part de ses inquiétudes concernant un incident survenu le 26 mai de l’année dernière au cours duquel un avion de chasse chinois a forcé un avion de surveillance maritime australien à effectuer une manœuvre dangereuse dans la région de la mer de Chine méridionale.

Le précédent gouvernement Morrison avait également dénoncé le braquage d’un laser sur un avion de surveillance australien par un navire de guerre de la marine de l’Armée populaire de libération (PLAN) au nord de l’Australie en février 2022.

On ne sait pas si Li a soulevé les préoccupations de la Chine concernant le projet de sous-marin nucléaire Aukus lors de la réunion de samedi, mais Marles a réaffirmé l’engagement du gouvernement australien envers le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.

Marles a été rejoint à la réunion par le chef des forces de défense australiennes, le général Angus Campbell, et le secrétaire du département de la défense, Greg Moriarty.

Marles a également parlé de la reprise des pourparlers ministériels entre la Chine et l’Australie au cours des 12 derniers mois et a mentionné les progrès récents vers la résolution des obstacles au commerce.

« Les deux ministres se sont félicités de la reprise du dialogue de coordination de la défense entre les responsables de la défense chinois et australiens ces derniers mois, et ont parlé de la prochaine étape de ce processus – la reprise du dialogue stratégique de défense », a indiqué le compte rendu australien de la réunion.

Dans une interview préenregistrée diffusée sur Sky News dimanche, Marles a déclaré qu’un dialogue formel sur la défense était important pour éviter les malentendus ou les erreurs de calcul.

Marles a déclaré que c’était « un moment très important » à cette époque l’année dernière lorsqu’il a rencontré le ministre chinois de la Défense de l’époque, le général Wei Fenghe. Cela a marqué la fin d’un gel de plus de deux ans du dialogue de haut niveau entre la Chine et l’Australie.

Marles a rencontré Wei une deuxième fois, mais les pourparlers de samedi étaient la première fois que Marles rencontrait Li, le nouveau ministre chinois de la Défense.

« La relation est en train de se stabiliser », a déclaré Marles.

Le Premier ministre, Anthony Albanese, a prononcé vendredi le discours d’ouverture du dialogue Shangri-La et a cherché à rassurer la région au sujet d’Aukus.

Albanese a déclaré que l’objectif de l’Australie n’était « pas de se préparer à la guerre mais de l’empêcher, par la dissuasion, la réassurance et le renforcement de la résilience dans la région ».

Le Premier ministre a déclaré qu’il doit être « parfaitement clair que lorsqu’il s’agit de toute tentative unilatérale de modifier le statu quo par la force – que ce soit à Taïwan, en mer de Chine méridionale, en mer de Chine orientale ou ailleurs – le risque de conflit sera toujours loin ». l’emportent sur toute récompense potentielle ».