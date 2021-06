Richard Madeley se heurte à un député au sujet d’un plan de vacances sur la liste orange après s’être vanté d’aller à l’encontre des conseils du gouvernement sur GMB

RICHARD Madeley a reçu un avertissement sévère du ministre du Logement, Robert Jenrick, après s’être vanté de ses projets de vacances sur la liste orange lors de Good Morning Britain.

Plus tôt dans l’émission, le présentateur de 65 ans a déclaré avec défi que lui et sa femme Judy iraient à l’encontre des directives du gouvernement et se rendraient en France même s’il restait sur la liste orange.

5 Richard a été grondé pour ses projets de vacances

Sa co-animatrice Susanna Reid a demandé au député ce qu’il pensait de la décision de Richard plus tard dans l’émission, et Jenrick a eu quelques mots de choix.

Il a dit à Richard : « Le conseil du gouvernement est clair Richard, et vos téléspectateurs ; vous ne devriez pas voyager en ce moment dans un pays figurant sur la liste rouge ou la liste orange.

« Vous pouvez voyager dans le petit nombre de pays sur la liste verte, et nous aimerions étendre cette liste… Mais si vous réservez des vacances de manière spéculative pour placer qui ne figurent pas sur la liste verte, alors mon conseil serait de vous assurer peut obtenir des remboursements ou reporter car il n’y a absolument aucune garantie que des pays comme la France seront les prochains. »

Mais Richard a fait valoir : « Ma réponse à vous, ministre, serait simplement que je vais suivre les règles.

5 La star s’était vantée de ses prochaines vacances sur la liste d’ambre avec sa femme Judy

« Les règles ambrées me permettent effectivement d’aller en France, je mettrai en quarantaine fidèlement à mon retour, tout comme ma femme, et nous suivrons les règles que vous avez fixées.

« Nous ne les plierons pas, nous les suivrons – je suis désolé, mais le code ambre est ambigu. »

Jenrick a riposté : « Avec respect, ce n’est pas ambigu ; les seules raisons de voyager dans les pays de la liste orange seraient les plus exceptionnelles comme vous voyagez pour des affaires personnelles très importantes, un membre de la famille est gravement malade et vous voulez leur rendre visite, ou vous deviez voyager pour un traitement médical – vous ne devriez pas voyager pour des vacances. »

Richard a conclu le débat en disant : « Je vais suivre vos conseils.

5 Robert Jenrick a clarifié les règles de voyage «ambiguës»

Au début de l’émission d’aujourd’hui, la star avait déclaré : « Les gens doivent prendre des décisions sur la base de leurs propres évaluations… Je vais vous donner un exemple personnel, nous avons réservé la chaîne et nous allons conduire à France fin juillet.

« Nous allons conduire jusqu’en France même si elle figure sur la liste orange. Le gouvernement dit : ‘Vous pouvez légalement y aller, mais nous préférerions de loin que vous ne le fassiez pas car nous pensons que ce n’est pas sûr’. »

« En fait, j’ai eu le double jab, Judy a eu le double jab, nous mettrons en quarantaine à notre retour… »

Susanna acquiesça : « Et la France dit que tu peux y aller !

5 Le Dr Hilary a précédemment déclaré que les projets de voyage de Richard étaient plus sûrs qu’un vol

Richard a poursuivi: « Nous avons donc jugé qu’en fait, il est sûr de partir et nous nous comporterons de manière responsable à notre retour.

« Je dirais qu’il y a six mois, nous aurions suivi les conseils du gouvernement, mais nous en avons marre. »

Le Dr Hilary Jones a assuré à Richard que le fait qu’ils conduisaient était beaucoup plus sûr qu’un voyage typique.

5 Le gouvernement déconseille les voyages dans les pays ambre Crédit : Reuters

Il a déclaré: « Si vous êtes dans une voiture avec la famille, dans le train et que vous traversez la France et que vous séjournez ensuite dans un endroit privé, c’est très sûr par rapport aux voyages en avion. »

Les personnes voyageant au Royaume-Uni en provenance des pays de la liste orange doivent se mettre en quarantaine pendant 10 jours à la maison.

Toutes les arrivées sur la liste orange auront également besoin d’un test Covid avant l’arrivée, ainsi que de tests les deuxième et huitième jours de quarantaine.

Cependant, les Britanniques peuvent payer pour un quatrième test dans le cadre du programme Test to Release, ce qui signifie qu’ils peuvent quitter l’auto-isolement plus tôt.

Alors que voyager dans les pays de la liste orange n’est pas interdit – contrairement aux pays de la liste rouge – le gouvernement a mis en garde contre les vacances pour eux.

Matt Hancock a déclaré que les gens ne devraient se rendre dans les pays ambrés que si « absolument nécessaire » tandis que le Premier ministre Boris Johnson a ajouté: « Ce n’est pas un endroit où vous devriez partir en vacances, permettez-moi d’être très clair à ce sujet. »

La plupart des pays figurent sur la liste orange, le Portugal – qui était auparavant vert – a déménagé la semaine dernière.