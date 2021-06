Richard Madeley jette un coup d’œil à l’interview d’histoires de vie de Piers Morgan avec Keir Starmer

RICHARD Madeley a pris un autre coup à Piers Morgan qualifiant son interview Life Stories avec Sir Keir Starmer de « curling des orteils ».

Le présentateur a exprimé son point de vue sur La conversation de Piers avec le leader travailliste sur Good Morning Britain aujourd’hui.

4 Richard Madeley a pris un autre coup à Piers Morgan sur Good Morning Britain aujourd’hui

L’animateur de Life Stories a qualifié l’interview de conversation intime avec Kier, « vous ne l’avez jamais vu auparavant ».

Mais Richard, 65 ans, a poursuivi en disant aujourd’hui: « Sérieusement, c’était un peu embarrassant. »

On pouvait voir Sir Keir étouffer ses larmes en parlant de la mort de sa mère au cours de la conversation d’une heure.

Il a perdu sa mère Joséphine quelques semaines avant de prêter serment en tant que député en mai 2015.

4 Sir Kier Starmer a été vu en train de pleurer sur Life Stories Crédit : Rex

4 Piers Morgan a quitté GMB plus tôt cette année Crédit : Rex

Il a également réfléchi à son enfance à Surrey et à la lutte de sa mère contre une forme rare d’arthrite.

Et il a révélé à travers les larmes comment, alors qu’il n’avait que 13 ans, son père a appelé de l’hôpital et lui a demandé de préparer ses frères et sœurs au pire.

Lors d’un segment avec le député Jonathan Ashworth, qui est venu dans l’émission pour discuter de la position du Labour sur le verrouillage prolongé, Richard a affirmé que Keir n’aurait pas dû faire l’interview avec Piers.

Après l’avoir qualifié d' »embarrassant », il a déclaré: « Il a beaucoup de choses à faire en ce moment et beaucoup à faire, il participe vraiment à un talk-show. Et il pleure. C’était étrange. »

4 Richard a qualifié l’interview d' »embarrassante » Crédit : Rex

Cependant, ses commentaires ont suscité la fureur sur Twitter.

Une personne a tweeté : « Richard Madeley a dit qu’il était « embarrassant » qu’un homme soit à la télévision pour parler de ses émotions et pleurer.

« Wow. C’est en fait plus embarrassant que les gens aient encore cette opinion. Keir Starmer parlait de la maladie de sa mère et de sa famille. Tellement irrespectueux envers Richard. »

Un autre a déclaré: « GMB Richard Madeley pensait que voir Keir Starmer sur #LifeStories était » embarrassant « pour montrer ses émotions? C’est vraiment le meilleur qu’il ait? »

Hier, Richard a fait une fouille à Piers alors qu’il parlait de prendre sa place sur GMB.